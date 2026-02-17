تعرف علي تفاصيل الجوازات السعودية واستكمال المرحلة الثالثة للجواز الإلكتروني

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 11:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةتعرف علي تفاصيل الجوازات السعودية واستكمال المرحلة الثالثة للجواز الإلكتروني

الجوازات السعودية تستكمل المرحلة الثالثة للجواز الإلكتروني حيث جاءت الإشادة حول هذا الأمر من قبل المديرية العامة للجوازات، بالإضافة إلى ذلك قامت بالإعلان عن إمكانية حصول المواطن على فرصة لتجديد جواز السفر الخاص به في حالة بلغ من العمر 21 عام أو أكثر، وذلك عبر المنصة الإلكترونية أبشر.

تفاصيل الجوازات السعودية واستكمال المرحلة الثالثة للجواز الإلكتروني

قامت الجوازات بالتأكيد على إمكانية استكمال المرحلة الثالثة الخاصة بجواز السفر وذلك عبر المنصة الإلكترونية أبشر.

إمكانية حصول جميع المواطنين على جواز السفر عبر تلك المنصة.

كما أكدت الجوازات أن خطوة التأكد والتحقيق من الهوية الوطنية من الأركان الأساسية حتى يتم إصدار جواز السفر لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو أكثر من ذلك.

ليس هذا فحسب ولكن قامت الجوازات بالتأكيد على إمكانية الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية.

علاوة على ذلك يتمكن المواطنون من التأكيد على استلام جواز السفر الخاص بهم وذلك عن طريق الناقل البريدي.

يتم ذلك بواسطة العنوان الذي تم تسجيله عبر المنصة الإلكترونية

ذلك عن طريق استخدام حساب المستفيد.

يتم تحديد الموعد الخاص بالجوازات عبر منصة أبشر، وذلك بناءً على المنطقة التي يتبع لها الشخص المستفيد.

من ثم لابد من الوصول إلى مكتب الجوازات خلال المدة المحددة، والالتزام بذلك الموعد دون تأخير.

والذي يتم إلكترونياً، ولكن مع ضرورة إحضار جواز السفر القديم.

من الضروري أن يتم إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية، ولابد أن تكون سارية المفعول.

بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم صورتين شخصيتين، وذلك مع الطلب المقدم لإصدار جواز السفر.

من الجدير بالذكر أنه لابد من التحقق والتأكد من كافة البيانات والمعلومات المطلوبة قبل أن يتم تقديم الطلب.

الجواز الإلكتروني

الجواز الإلكتروني هو أحد الخدمات التي توفرها المنصة الإلكترونية أبشر، إليكم التفاصيل:

يتمكن المستفيد من الحصول على جواز سفر بطريقة إلكترونية بجودة وكفاءة عالية.

بالإضافة إلى أن تلك الخدمة تعمل على زيادة معدل الحماية الأمنية التي تتعلق بالبيانات الخاصة بالشخص، وكذلك صورته الشخصية.

علاوة على إمكانية التمتع بخاصية قراءة كافة البيانات وذلك عن طريق البوابة الذكية الموجودة في المنافذ الدولية.

من خلال اعتماد هيئة الجوازات على المنصة الإلكترونية أصبحت الجوازات السعودية تستكمل المرحلة الثالثة للجواز الإلكتروني بشكل سهل وسريع.