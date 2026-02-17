تكنولوجيا: هاتف Honor Magic V6 يظهر رسميًا قبل حدث MWC ويكشف عن مفاجآت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Honor حاليًا لإطلاق حملتها التشويقية الخاصة بهاتفها الرائد القابل للطي الجديد Magic V6، وذلك تمهيدًا للكشف الرسمي عنه خلال فعاليات MWC برشلونة. وقبل الإطلاق المرتقب، ظهر الهاتف بالفعل في يد الممثل نيكولاس تسي، ما منحنا أول نظرة حقيقية على تصميمه.

يظهر Magic V6 باللون الأحمر، مع حفاظه على هوية التصميم المميزة للسلسلة، إذ يتضمن وحدة كاميرات خلفية ثُمانية الأضلاع مزينة بلمسات حمراء وذهبية. كذلك يعتمد الهاتف على جوانب مسطحة، مع استمرار دمج مستشعر البصمة داخل زر الطاقة.

ومن ناحية المواصفات، يُتوقع أن يحصل الإصدار الصيني من الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 7150 مللي أمبير، مع دعم شحن سريع بقدرة 120 واط. إضافة إلى ذلك، يُرجح أن تزوده Honor بأحدث معالج من كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

المصدر