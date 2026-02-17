الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 11:15 صباحاً - كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية عن طريق حاسبة مكافأة نهاية الخدمة السعودية 1447

كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية؟ وما هي حاسبة مكافأ نهاية الخدمة؟ تعد مكافأة نهاية الخدمة من المصطلحات الشائعة والمتعارف عليها بين الناس في كل دول العالم تقريبًا وليس في المملكة العربية السعودية فقط، ويتساءل بعض الموظفين عن الآلية التي يتم بها احتساب قيمة هذه المكافأة وسوف نجيبهم عن ذلك بالتفصيل من خلال موقع لحظات نيوز.

كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية

ينص قانون العمل في المملكة العربية السعودية على أن مبلغ مكافأة نهاية الخدمة يحدد وفقًا للراتب الأساسي للموظف، حيث إن كل سنة من سنوات العمل يحدد له مبلغًا معينًا فعلى سبيل المثال إذا أمضى الموظف أكثر من 5 أعوام في عمله تحسب له المكافأة بمقدار نصف شهر لكل عام من هذه الأعوام الخمس.

يتم حساب شهر لكل عام في حال أمضى الموظف أكثر من 5 أعوام في وظيفته، وإذا كانت الفترة التي قضاها العامل هي بضعة أشهر تختلف طريقة الحساب، كما نص القانون على أن العامل لا يحصل على مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا لم يستمر في وظيفته لمدة عامين بل يحصل على ثلثها فقط، أما إذا تجاوزت مدة عمل الموظف 10 سنوات فيحصل على مكافأة كبيرة وكاملة.

حاسبة مكافأة نهاية الخدمة السعودية

فيما يلي نستعرض كيفية استخدام حاسبة مكافأة نهاية الخدمة السعودية:

يمكن الدخول إلى حاسبة مكافأة نهاية الخدمة السعودية مباشرة ” من هنا “. تحديد نوع العقد. توضيح سبب انتهاء العلاقة العمالية وهي انتهاء الخدمة. تحديد قيمة الراتب. تحديد مدة الخدمة بالسنوات. يمكن تحديد فترة الخدمة بالأشهر والأيام ولكن هذا أمر اختياري. الضغط على علامة يساوي الموجودة أسفل الصفحة لتظهر القيمة المستحقة.

مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والعام

يمكننا تعريف مكافأة نهاية الخدمة على أنها واحدة من أهم حقوق الموظفين في المملكة العربية السعودية والتي نص عليها قانون العمل عندما تنتهي العلاقة التعاقدية فيما بين العامل وصاحب العمل سواءً كان العقد محدد المدة أو غير محدد.

لا يمكن أن يتخلى العامل عن هذه المكافأة وأي اتفاق بين طرفي العقد على عدم تقديم مستحقات نهاية الخدمة يعتبر اتفاق مخالف تمامًا لقوانين العمل المطبقة في السعودية، وهذه المكافآة تهدف إلى توفير مستوى معيشي كريم للعامل عنده تركه العمل حتى يحصل على وظيفة أخرى مناسبة.

في حال واجه الموظف مشكلة في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به من جهة العمل عليه أن يقدم شكوى ضد مؤسسة العمل لتتدخل وزارة الموارد وتضمن له حقوقه.