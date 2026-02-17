تخفيضات ضخمة من هايبر بنده بالمملكة العربية على المنتجات الإستهلاكية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 11:15 صباحاً - من خلال الحديث عن تخفيضات هايبر بنده، يمكننا الإشارة إلى واحد من أهم الجهات التي يتم من خلالها العمل على توفير العديد من السلع بأسعار مناسبة، حيث إن تلك السلع يمكن الحصول عليها بشكل بسيط ورخيص دون الحاجة إلى وجود نوع من الضغط على المواطنين، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على التخفيضات المتاحة عبر هايبر بنده.

تخفيضات هايبر بنده

يمكننا التعرف على التخفيضات الخاصة بهايبر بنده من خلال الجدول التالي:

الصنف السعر بالريال السعودي أرز بسمتي السفير 5 كيلو 26.95 حبوب إفطار نسكويك 1301 جرام 15 حجاج ساديا مجمد بدون أحشاء 1000 جرام 8.14 سمك سلمون مدخن 11 كيلو 145 ريال سعودي

تخفيضات منتجات العناية الشخصية

يمكن الحصول على منتجات العناية الشخصية بمجموعة من التخفيضات، يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

الصنف السعر بالريال السعودي صابون سائل كلير 9.49 مسحوق غسيل أريال 30.95 شامبو وبالسم شنيوكاي كايزر 10

تخفيضات الأجهزة الكهربائية

يمكن الحصول على العديد من الأجهزة الكهربائية بسعر مناسب، من خلال الأجهزة المتاحة عبر الجدول التالي:

الصنف السعر بالريال السعودي مكواة بخار تيفال 2400 واط 199 فرن كهربائي جيباس سعة 42 لتر 499 غسالة ملابس إل جي 7 كيلو 1799 ثلاجة سامسونج سعة 525 لتر 4499 تلفزيون سامسونج 55 بوصة 3999

يمكن للعديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من الحصول على العديد من المنتجات المميزة من خلال العديد من الأماكن التي تقدم عدد من العروض، حيث إن تلك الأماكن التي يعتبر بنده الأشهر منها يمكن الحصول منها على ما تريد.