شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بسبب قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين"الذهب" يفقد أكثر من 2.5% وسط ضعف الطلب

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأمريكية

فقدت أسعار الذهب 2.5% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين ،بسبب ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن في ظل التطورات السياسية الأخيرة ،بالإضافة إلى صعود الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.



أدت بيانات قوية عن سوق العمل في الولايات المتحدة إلى انحسار احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس المقبل ،في انتظار الحصول على المزيد من الأدلة حول المسار المستقبلي هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.7% إلى (4,859.43$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,993.24$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (5,000.83$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين،فقدت أسعار الذهب حوالي 1.0%،في ثاني خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى في أسبوعين عند 5,119.21 دولاراً للأونصة.



تطورات سياسية

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الاثنين إنه سيشارك "بشكل غير مباشر" في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء في جنيف. وأضاف ترامب: أنه يعتقد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق.



ويجتمع أيضاً ممثلو أوكرانيا وروسيا في جنيف يومي الثلاثاء والأربعاء لجولة جديدة من محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة، والتي يقول الكرملين إنها ستركز على الأرجح على ملف الأراضي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.2% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



البيانات القوية الصادرة الأسبوع الماضي عن سوق العمل في الولايات المتحدة قلصت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس المقبل.



الفائدة الأمريكية

•صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، يوم الجمعة، إن أسعار الفائدة قد تنخفض، لكنه أشار إلى أن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعًا.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس مستقر عند 90% ،و تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 10%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": لن يرتفع سعر الذهب كثيرًا، إذ لا يبدو أن المخاطر الجيوسياسية تتفاقم بشكل ملحوظ.



وأضاف سبيفاك: من المرجح أن يكون محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بالإضافة إلى بعض المؤشرات حول توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤشرات مهمة لأسعار الذهب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الاثنين دون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,077.04 طن متري.



نظرة فنية

سعر الذهب أمام فقدان المتوسط وخط الميل ما يغير المشهد الفني - توقعات اليوم – 17-02-2026