فقد الإقامة | قدم بلاغ واستخرج بدل فاقد

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 مساءً - يحصل المقيمون بالمملكة العربية السعودية على وثيقة رسمية، يسمح لهم من خلالها ممارسة كافة الأنشطة في جميع المجالات، والتنقل بحرية على أراضي المملكة، وتأتي هذه الوثيقة تحت مسمى الإقامة، ويعد عدم حمل الإقامة أو فقدانها من أكبر المشاكل التي قد تواجه المقيم، والتي ستمنعه من مزاولة الكثير من الأمور ومنها السفر إلى بلد أخرى أو إجراء أي خدمة تابعة للحكومة، ولذلك سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تقديم بلاغ بفقدان الإقامة، وكذلك طريقة استخراج بدل فاقد.

طريقة تقديم بلاغ عن فقدان الإقامة بالمملكة

طريقة تقديم بلاغ عن فقدان الإقامة بالمملكة

أعلنت .

ثم اختر أبشر للأفراد.

سجل الدخول إلى حسابك الشخصي.

افتح قائمة خدماتي.

اضغط على الأحوال المدنية.

انقر فوق “إبلاغ عن وثائق مفقودة”، وحدد ماهية الوثيقة.

سجل كافة المعلومات المطلوبة.

انقر على “طلب بدل فاقد”.

قم بدفع كافة الرسوم الخاصة بإصدار الإقامة قبل موعدها.

اضغط على كلمة “إرسال”.

طريقة الحصول على طلب بدل فاقد عبر مقيم

تستطيع الحصول على طلب بدل فاقد من خلال منصة مقيم الإلكترونية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية؟