الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 مساءً - زيادة 40% على راتب الضمان الاجتماعي المطور لهذا السبب.. الوزارة توضح الحقيقة والتفاصيل

نوفر لكم الآن التفاصيل كاملة بخصوص زيادة 40% على راتب الضمان الاجتماعي المطور لهذا السبب، ففي الفترة الأخيرة تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وجود دعم إضافي لكل عائلة على الراتب الخاص بهم، ومن خلال موقعنا نوفر لكم التفاصيل كاملة.

زيادة 40% على راتب الضمان الاجتماعي المطور لهذا السبب

فهناك العديد من الأخبار في الفترة الأخيرة عن أن هناك أمر ملكي صدر بخصوص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوضح فيه زيادة الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي، وذلك الدعم يكون بقيمة 40% للعائل والتابع، وذلك يكون بمناسبة البيعة العشارة للملك سلمان، لكن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنفي كل تلك الأخبار، وأكدت على أنه لا يوجد أي زيادة على راتب الضمان الاجتماعي.

الزيادة الأخيرة على راتب الضمان الاجتماعي

لم يتم في الفترة الأخيرة توفير أي زيادة على راتب الضمان الاجتماعي بعد تلك الزيادة الأخيرة، وفيما يلي نوفر لكم التفاصيل الخاصة بها:

تم توفير زيادة دعم التابع والعائل وذلك يكون بقيمة تصل إلى 20%.

تم العمل على رفع الحد المانع للضمان المطور، وذلك ليكون الحد المانع هو 1320 ريال سعودي، وذلك بدلًا من 1100 ريال سعودي.

تم القيام برفع القيمة الخاصة بالتابع لتكون 660 ريال سعودي، وذلك بدلًا من 550 ريال.

أسباب رفض أهلية الضمان الاجتماعي

هناك العديد من الأسباب المختلفة التي ينتج عنها القيام برفض أهلية الضمان الاجتماعي، ومن أهم تلك الأسباب هي تلك التي نوفرها لكم فيما يلي:

في حالة توفي المستحق للمعاش.

إن قام المستفيد من من راتب الضمان الاجتماعي بالخروج خارج المملكة لمدة أكثر من تسعين يوم.

إن تم التنازل عن الراتب من قبل المستفيد.

في حالة تم رفض التعاون مع زيارة الباحث الميداني.

إن وجد أن هناك عقد إيجار نشط بطلب الدعم.

في حالة اختلفت البيانات الخاصة بالمستفيد في البرنامج عن تلك البيانات الخاصة به الموجودة في الحقيقة أثناء الزياة المنزلية.

في حالة لم يتم إضافة كل التابعين الموجودين في المنزل.

إن تم القيام بثبوت الرعاية الدائمة للمتقدم بدور الرعاية الحكومية الموجودة في المملكة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الموعد الخاص بالحصول على الضمان الاجتماعي، وتم القيام بتثبيت اليوم الأول من كل شهر ليكون هو اليوم الذي يتم الحصول فيه على الراتب، والراتب الخاص بشهر نوفمبر سيتم الحصول عليه في يوم الخميس الموافق الحادي والثلاثين م ن شهر أكتوبر، وذلك لأن اليوم الأول من الشهر يوافق يوم الجمعة، لذلك تم القيام بتبكير الراتب.

إلى هنا نكون انتهينا من توفير كل التفاصيل التي تخص الحصول على راتب الضمان الاجتماعي، ووضحنا لكن حقيقة ذلك الخبر الخاص بأن هناك زيادة سيتم القيام بتوفيرها، واتضح لنا أن ذلك الخبر ما هو إلا مجموعة من الشائعات لا صحة له.