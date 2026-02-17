الجيش الإندونيسي يُخطط لإرسال 1000 جندي إلى غزة بهذا الموعد

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن المتحدث العسكري بالجيش الإندونيسي، اليوم الإثنين، أن الجيش يُخطط لتجهيز ألف جندي للتوجه إلى قطاع غزة بحلول أوائل شهر أبريل المقبل، على أن يخضع الجدول الزمني النهائي للنشر لقرار الدولة.

وأوضح أن إجمالي 8000 جندي سيتم إعدادهم للانتشار في غزة بحلول شهر يونيو المُقبل، ضمن خطة إندونيسية لدعم العمليات الإنسانية وتدريب الشرطة الفلسطينية دون الانخراط في أي مواجهات قتالية.

وكشفت وزارة الخارجية الإندونيسية أن مهام القوة المتوقع إرسالها إلى قطاع غزة ستقتصر على الجوانب الإنسانية وتدريب الشرطة الفلسطينية، دون المشاركة في أي أعمال قتالية أو الدخول في مواجهات مباشرة مع أي جهات مسلحة، مؤكدة التزامها بعدم تصعيد النزاع أثناء عملياتها.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس، أن "مجلس السلام" الذي يرأسه يمتلك "إمكانات غير محدودة"، مشيرًا إلى عقد اجتماع جديد للمجلس في 19 شباط/فبراير الجاري في معهد دونالد جيه ترامب للسلام بواشنطن، مع تعهد دول أعضاء بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار، وإرسال آلاف العناصر لقوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام في غزة.

المصدر : عرب 48