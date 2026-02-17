الاتحاد الأوروبي عقد امتحانات موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع يُعد دعوة ضمنية للانفصال

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، وولفرام فيتر، إن تنظيم امتحانات موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع يُعد دعوة ضمنية للانفصال.

وأضاف في تغريدة على منصة “إكس”، أنه “يجب الحفاظ على تعليم الشباب في السودان ومستقبلهم، وحمايتهم، وعدم تعريضهم للخطر بسبب الحرب”، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يدعم وحدة السودان ويعارض الكيانات والأنظمة التعليمية الموازية.

الحدث

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

