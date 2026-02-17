الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 مساءً - مهرجان هلا فبراير من المهرجانات المميزة التي تنطلق في كل عام وهي ما يتم من خلالها تقديم الكثير من العروض المميزة لمن يحتفل بهذا اليوم، ومن خلال جريدة لحظات نيوز يتم عرض موعد انطلاق فعاليات هلا فبراير بالعام الجاري عبر المقال التالي مع توضيح الكثير من المعلومات الخاصة به.

هلا فبراير 2026 تاريخ كم

تاريخ مهرجان هلا فبراير لهذا العام تم في يوم 3 فبراير 2026 وقد كان بحفل غنائي كبير في الكويت، والذي حضره الفنان نبيل شعيل والفنانة أصالة نصري في أرينا بمحافظة حولي.

الجدير بالذكر أنه كان المهرجان المعلن عن قيامه في يوم الاثنين الموافق 23 يناير، وقد تم الإعلان من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يتم من خلاله شراء التذاكر الخاصة بالمهرجان.

فعاليات هلا فبراير في الكويت

الجدير بالذكر أن هذا المهرجان من أبرز المهرجانات التي تشتهر بها الكويت لما يقام به من فعاليات ضخمة تترك الأثر الطيب في قلوب الجميع.

حيث يشهدون فيه رسم المعالم الكويتية الحديثة والمشاركة في مجموعة من الأنشطة الترفيهية المميزة التي تجعل المهرجان من أكثر المهرجانات تميزًا، وحضر فيه الكثير من الفنانين والمغنيين الذين ألقوا كلماتهم وعرضوا الأغاني الأشهر لهم ليشاركوا بها المحتفلين.

شهد هذا اليوم اعتدال في المناخ عظيم لا مثيل له، وكان مليء بالألعاب المميزة الترفيهية والنارية التي استمتع بها جميع الحضور كبار وصغار، وكان من أهم الأيام التي شهدتها الكويت.

أبرز المعلومات عن هلا فبراير

هذا اليوم من الأيام المميزة في الكويت، وانطلق هذا المهرجان لأول مرة في عام 1999م، ويتم إحياء فعالياته من كل عام، والجدير بالذكر أنه دائمًا ما يتزامن مع عيد التحرير والاستقلال الكويتي في 25 و26 فبراير.

هذا الشهر اختيار بعناية من أجل الاحتفال في هذا اليوم وإقامة المهرجانات فيه لما فيه من اعتدال بالطقس يدوم جميع الأيام، وذلك لما يعرض فيه من حفلات غنائية ضخمة ويتم تقديم الكثير من العروض على مختلف المنتجات وتصرف كوبونات الخصم التي تتيح عملية الشراء بطريقة مميزة، كما يتم فيه تنظيم البطولات الرياضية التي تشارك فيها كافة الأندية العالمية والمحلية.

من خلال توضيح معلومات عن هلا فبراير 2026 تاريخ كم يكون قد تم تقديم الكثير من المعلومات الأخرى المهمة والمتعلقة بهذا اليوم مع إبراز السبب وراء أنه من أهم الأيام المشهودة في الكويت، والسبب وراء اختيار شهر فبراير لإقامة المهرجانات مع توضيح الفعاليات المعتاد عليها في هذا اليوم.