يصدر البنك الأهلي السعودي العديد من البطاقات الائتمانية بمميزات عديدة يرغب الكثيرون في معرفتها، فما هي؟
يعد البنك الأهلي السعودي من أهم البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، نظراً لنشاطه الملحوظ وبطاقاته التي تخدم العملاء بشكل كبير، ومما يؤكد ريادة هذا البنك وتربعة على عرش البنوك الموجودة وجود له العديد من البنوك داخل المملكة، بالإضافة إلى تعدد ماكينات الصراف الآلى الخاصة به، والمنتشرة في كل مكان داخل المملكة.
أنواع بطاقات البنك الأهلي السعودي
لقد نجح البنك الأهلي في تطبيق سياسة محكمة لإدارة البطاقات الائتمانية، حيث قام بتوضيح مميزات كل بطاقة على حدة، ليكون العميل على دراية كاملة بالبطاقة التي يستعملها، ومن أبرز البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنك الأهلي ما يلي:
- بطاقة بلاتينيوم الائتمانية: وهي من أهم البطاقات التي يصدرها البنك الأهلي، ويجعلها متاحة أمام العملاء وقطاع كبير من العملاء يفضلونها، لما تشتمل عليه من مزايا عدة، كما أنها تمنح للرجال والنساء سواء.
- بطاقة تيتانيوم الائتمانية: وهي من أكثر البطاقات التي يصدرها البنك الأهلي السعودي شهرة، بالإضافة إلى أنها تتاح أمام النساء والرجال مجاناً لمدة سنة كاملة بعد إصدارها.
- تخضع بطاقة تيتانيوم الائتمانية لنظام نقاط المكافآت، حيث يمكن زيادة النقاط بشكل سريع في تلك البطاقة، مما جعل أغلب العملاء يقبلون على اقتنائها.
مميزات بطاقة بلاتينيوم الائتمانية
ينصح خبراء الاقتصاد لاقتناء بطاقة بلاتينيوم الائتمانية لما بها من مميزات تمكن حاملها من أمور كثيرة، ومن أهم مميزات بطاقة بلاتينيوم الائتمانية ما يلي :
- مجانية هذه البطاقة؛ فهي تمنح مجانًا للرجال والنساء لمدة سنة واحدة بعد الإصدار.
- يستطيع أي شخص الحصول على بطاقة بلاتينيوم الائتمانية مجاناً لأحد أفراد أسرته بعد اقتنائه بطاقة خاصة به.
- عند تجديد هذه البطاقة تصل الرسوم الخاصة بها إلى 500 ريال سعودي.
- يمكن استخدام بطاقة بلاتينيوم الائتمانية في مجالات كثيرة مثل التسوق أو عند السفر من مكان إلى آخر.
مميزات بطاقة ماستركارد للاستيراد النقدي
تعد هذه البطاقة من أفضل بطاقات البنك الأهلي السعودي الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، ولها العديد من المميزات منها ما يلي :
- تمكن العميل من خدمة الدفع الذكي، كما أنها تسهل التحكم في المصروفات وتيسر عملية التسوق بشكل كبير.
- تخضع هذه البطاقة لبرامج كثيرة مفيدة مثل برنامج حكايتي وبرنامج حكايتي بلس، ولهذا فهي توفر الحماية اللازمة.
- الجدير بالذكر أن هذه البطاقة خالية من الرسوم مدى الحياة، مما يعطيها ميزة على سائر البطاقات.
مميزات بطاقة الفرسان الائتمانية
تؤدي هذه البطاقة الكثير من الأدوار منها ما يلي:
- تسهل البيع والشراء وتحويل الأموال.
- تسهل الدخول للأماكن السياحية والمطارات في شتى أنحاء العالم.
- تمكن من سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلى محلياً وعالمياً .
- يمكن من خلالها سداد الفواتير المختلفة.
يسعى البنك الأهلي السعودي إلى التطوير من البطاقة الائتمانية التي يصدرها، حتى تنال رضا العملاء ويقبلون على اقتنائها وبهذا تتحقق المكاسب للبنك أيضاً.