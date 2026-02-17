الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 مساءً - للزيارة العائلية | تساهيل توضح الأوراق المطلوبة وطريقة حجز موعد

الأوراق المطلوبة في تساهيل وطريقة حجز موعد الزيارة العائلية هو الامر الذي يهتم الكثيرون بالبحث عنه والتعرف عليه، توجد العديد من الخدمات المميزة التي تعمل على توفيرها الحكومة السعودية لجميع الأفراد والتي تعتبر من أهمها هي خدمة الزيارة العائلية وإمكانية الحصول عليها من خلال التقديم بها وعبر جريدة لحظات نيوز نتعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم على الزيارة العائلية.

الأوراق المطلوبة في تساهيل للزيارة العائلية

توفر الحكومة السعودية بكافة الجهات المعنية بها العديد من المستندات المميزة والمهمة الواجب توافرها من أجل التقديم على الزيارة العائلية والبدء بالحجز لها نتعرف على الأوراق المطلوبة من أجل حجز موعد الزيارة العائلية وتتمثل في الآتي:

يتم تقديم النسخة الخاصة بالحجز المسبق في شركة تساهيل.

يتم تقديم النسخة الخاصة من جواز السفر الكامل بمدة لا تقل عن 6 شهور فقط.

يتم تقديم ملف التعريف الخاص بالراتب من خلال الغرفة التجارية.

إرفاق صورة شخصية الخاصة بالفرد والحديثة التي يكون المقاس الخاص بها هو 51 *51 وتكون الخلفية بيضاء.

في حالة الزائر والتي تكون مدة الإقامة أقل من 6 سنوات أو العمر يزيد عن 80 يجب امتلاك البصمة الخاصة به في البلاد.

يتم تقديم أصل نموذج الزيارة العائلية من خلال موقع إنجاز.

في حالة الفتيات يتم إرفاق موافقة ولي الأمر.

خطوات حجوز موعد تساهيل للزيارة العائلية

في صدد تعرفنا على الأوراق والمستندات المتنوعة والمختلفة من أجل التقديم على خدمة الزيارة العائلية عبر تساهيل نتطرق الآن للتعرف على خطوات حجز الموعد الخاص بالجميع عبر تساهيل من أجل التقديم على الزيارة العائلية وتتمثل الخطوات في الآتي:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة تساهيل “من هنا“. يتم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية الظاهرة على الشاشة. اختيار خدمة حجز موعد زيارة عائلية يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها. النقر على أيقونة تأكيد الظاهرة على الشاشة. يتم استلام الرسالة النصية التي تفيد بالموعد الخاص بالفرد.

توجد العديد من الخدمات المتنوعة والمختلفة التي تتميز بتوفيرها منصة تساهيل الشهيرة عبر الإنترنت والتي تعد من أهمها هي خدمة الزيارة العائلية المميزة والخاصة.