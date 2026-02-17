الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 مساءً - شروط إنهاء عقد العمل وأسباب فسخ العقد ومكافأة نهاية الخدمة

ما هي شروط إنهاء عقد العمل؟ وما هي أسباب فسخ العقد؟ حيث إن قانون العمل السعودي نص على الكثير من المواد التي تُحدد الشروط التي ينبغي معرفتها عند التقدم لإنهاء وفسخ عقد العمل، فقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأسباب التي يترتب عليها فسخ العقد، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنعرض حساب مكافأة نهاية الخدمة.

شروط إنهاء عقد العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبرز الشروط التي نص عليها نظام العمل في المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه الشروط على النحو الآتي:

بلوغ الموظف سن التقاعد.

استعمال أسلوب العنف والتعامل السيء من قِبل صاحب المنشأة بحق الموظف.

انتهاء المدة التي تم الاتفاق عليها في عقد العمل.

كان العقد غير محدد المدة وأراد أحد طرفي العقد انهاؤه لسبب مشروع يستوجب إبلاغ الطرف الآخر بهذا الأمر.

في حالة حدوث أي تهجم من قِبل صاحب العمل أو أحد المسؤولين على الموظف.

عند وجود اتفاق بين طرفي عقد العمل على إنهائه، شريطة موافقة الموظف عن طريق الكتابة.

أسباب فسخ عقد العمل

تجدر الإشارة إلى أن نظام قانون العمل جاء بعدد من الأسباب التي يترتب عليها فسخ عقد العمل مع الموظف، وجاءت تلك الأسباب على النحو التالي:

ارتكاب العامل عمل يُلحق الضرر بمكان العمل سواء كانت شركة أو معمل.

وجود القوة الكبيرة التي دفعت إلى إغلاق مكان العمل أو المجال الذي يتضمن اختصاص الموظف.

الغياب غير المشروع من قِبل الموظف.

الاتفاق المسبق ضمن العقد على أحقية صاحب العمل في الاستغناء عن خدمة أي العامل، وفي تلك الحالة يمكن الاستغناء عن العامل لعدم الحاجة إلى خدماته.

عدم قدرة الموظف على التعلم بشكل سريع وعدم اندفاعه للتدريب وتطوير مهاراته وكسب المزيد من الخبرات.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية طريقة تُسهل حساب مكافأة نهاية الخدمة بشكل دقيق وإلكتروني، وتتمثل خطوات حساب المكافأة فيما يلي:

الذهاب إلى موقع حاسبة مكافأة نهاية الخدمة “من هنا“. من ثم تعبئة الخانات بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح. إدخال نوع العقد سواء (محدد المدة – غير محدد المدة). تحديد سبب انتهاء العلاقة العمالية في المربع المخصص. إضافة مبلغ الراتب الشهري. تحديد مدة الخدمة بالسنوات. يمكن إضافة عدد الأشهر أو الأيام وهذه الخطوة اختياري. من ثم النقر على أيقونة “يساوي” الموجودة باللون الأخضر في نهاية الصفحة. ستظهر قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة.

تهتم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بتنظيم العمل داخل المؤسسات والشركات المختلفة؛ وذلك من أجل إتاحة بيئة عمل منتجة تحقق الأهداف المُرادة من العمل، ولهذا وضعت أسباب لفسخ عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة.