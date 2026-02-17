رحلة الشعار الوطني: من مفهومه الأصلي إلى الاحتفال بالذكرى التاريخية ليوم التأسيس

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 مساءً - الذكرى التاريخية وراء الاحتفال بيوم التأسيس ومدلول رموز الشعار الوطني نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز، حيث يعتبر هذا اليوم واحد من أهم الأيام في المملكة العربية السعودية حيث يحتفل به كافة سكان المملكة في كل عام.

الذكرى التاريخية وراء الاحتفال بيوم التأسيس ومدلول رموز الشعار الوطني

يعتبر الذكرى التاريخية وراء الاحتفال بيوم التأسيس في المملكة العربية السعودية هو اليوم الذي تأسست فيه الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في عام 1139 هجريًا وعام 1727 ميلاديًا.

كما أنه يعتبر الحدث الأعظم الذي مر عليه أكثر من ثلاثة قرون، لذلك يتم في كل عام الاحتفال بيوم التأسيس السعودي، حيث إن هذا يعمل على تعزيز الروح الوطنية في المملكة العربية السعودية والفخر بتاريخ البلاد الراسخ.

ويرجى العلم بأن الملوك والأمراء ظلوا يتتابعون منذ هذا العصر، حيث تتغير معالم المملكة العربية السعودية بعد عام، وتكون أكثر تطورًا وتظهر فيها الكثير من المدن الحديثة والمعالم والاكتشافات.

موعد يوم التأسيس

تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس في يوم 22 من شهر فبراير من كل عام، ومن الجدير بالذكر أن يوم التأسيس ليس بديلًا لليوم القومي للمملكة والذي يحتفل السعوديون به كعيد وطني في يوم 23 من شهر سبتمبر من كل عام.

كما أنه يكون عطلة رسمية مطولة، ولا يوجد تعارض بينهما ويكون لكل منهما موعد معلوم، ولذلك فإن ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية لهذا العام سيكون في يوم 22 من فبراير 2026 ميلاديًا أو يوم 12 شعبان 1447 هجريًا، كما أنه من المقرر أن يكون إجازة رسمية تمنحها الدولة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص.

شعار يوم التأسيس

من الجدير بالذكر أنه يتم الإشارة إلى هذا اليوم بيوم بدينا، نظرًا لأنه بداية الدولة السعودية الأولى والنشأة التي ساهمت في توحيد أرض الجزيرة العربية والحجاز ونجد وممتلكاتها كذلك ويكون لهذا اليوم الوطني المجيد شعار خاص وله مدلول، حيث إنه يحتوي على 5 رموز وكل رمز يكون له معنى نتعرف عليه من خلال ما يلي:

العلم السعودي وهو رمز الوطنية.

النخلة وهي رمز لهوية المكان أي الجزيرة العربية.

الصقر وهو رمز لرياضة الصيد الهواية الأشهر في الوطن.

الخيل العربية هو رمز الأصالة والميراث التاريخي لشعب الجزيرة العربية.

السوق باعتباره مورد أساسي لأهل المملكة، حيث اشتهرت الدولة السعودية الأولى بالأسواق العامرة في نجد والحجاز وتهامة والأحساء وعسير كذلك.

تهتم المملكة العربية السعودية بتعظيم يوم الذكرى التاريخية لتأسيس الدولة السعودية الأولى والتي تم تأسيسها في عام 1139 هجريًا 1727 ميلاديًا على يد الإمام محمد بن سعود.