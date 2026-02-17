فئات ممنوع من حج الجمعيات الأهلية هل أنت من بينهم؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 مساءً - قامت وزارة التضامن الإعلان عن فئات ممنوع من حج الجمعيات الأهلية وتزامن هذا مع الإعلان عن نتيجة القرعة التي يتساءل عنها الكثير، حيث شهدت القرعة إقبالًا كبيرًا هذا العام، وتقدم عدد وصل إلى واحد وأربعون ألف شخص، لأن الوزارة أعلنت عن ثلاث برامج مختلفة لحج، ويمكن للحجاج اختيار البرنامج الذي يتناسب معهم، وخلال السطور التالية نتعرف على كافة التفاصيل.

فئات ممنوع من حج الجمعيات الأهلية

الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية

أوضحت وزارة التضامن بضرورة الفحص الطبي، وعلى إثر هذا قامت وزارة الصحة بوضع الفئات التي لا يُسمح لها التقديم في حج الجمعيات الأهلية، وذلك منعًا لتأثير الظروف الصحية على سلامتهم، وتكون الفئات كالتالي:

مرض الفشل الكلوي.

مرض تليف الرئة.

السمنة المفرطة.

أصحاب الحالات المتقدمة من الأمراض المزمنة.

الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

الأمراض المعدية الخطيرة.

يُمنع مرضى الزهايمر والأمراض نفسية من أداء الحج، نظرًا على حاجتهم إلى المتابعة المستمرة.

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع مجموعة من الشروط حتى تكون من المحظوظين في قرعة الحج، وتكون الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم عضو في الجمعية الأهلية المسجلة، وأن يكون مسدد لاشتراك العضوية السنوي، سواء كان عاملًا أو منتسبًا.

الجمعية مسجلة ومقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2026، مع عدم توقيع أي جزاءات قانونية أو مالية.

ألا يكون المتقدم قد سبق له فريضة الحج في حياته، ويتم التحقق من هذا الأمر عند الإعلان عن النتيجة.

سن المتقدم المسموح يعتمد حسابه حتى تاريخ 19 فبراير 2026 (الموافق 20 شعبان 1447هـ)، ويجب ألا يقل عن 25 عامًا باستثناء المرافق للوالدين يمكن أن يكون 18 عامًا.

تقديم التقارير الصحية.

الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

بعد التعرف على فئات ممنوع من حج الجمعيات الأهلية سنتعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية، وتكون الخطوات كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي وزارة التضامن الاجتماعي “من هنا“. الاستعلام برقم القومي ورقم الطلب. التواصل مع الجمعية الأهلية المسجلة لها، حيث تقوم بإرسال الإخطارات للفائزين.

فئات ممنوع من حج الجمعيات الأهلية تشغل بال الكثير من المتقدمين، ولا بد من مراجعة كافة الشروط الموضوعة حتى يتم فوزك في القرعة، وهي الحلم للكثير من الناس، ولا بد التأكد أن لست من هذه الفئات.