حقيقة تغيير موعد صرف حساب المواطن دفعة ديسمبر| خدمة المستفيدين توضح

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 مساءً - بعد تداول الشائعات حول حقيقة تغيير موعد صرف حساب المواطن تخرج خدمة المستفيدين عن صمتها موضحة تفاصيل هذا الأمر، ومن خلال موقع لحظات نيوز نتناول معكم تفاصيل هذا النبأ.

موعد صرف حساب المواطن دفعة ديسمبر

يكون موعد صرف حساب المواطن في شهر ديسمبر من عام 2026 في يوم 10 الذي يوافق في يوم الأسبوع الثلاثاء، وفي حال كان الموعد يوافق يوم الجمعة سوف يتم صرفه في يوم الخميس وفي حال كان الموعد في يوم السبت يتم صرفه في الأحد.

يعتبر حساب المواطن أمر مهم جدًا للمستفيدين الذين ينتظرون الصرف، لذا نجد العديد من الأخبار التي تدور حوله وعمل مسؤولي حساب المواطن على إنهاء هذه الشائعات كما تم توضيحه في موقع لحظات نيوز.