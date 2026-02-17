اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ضمن «الفارس الشهم 3».. مركز الإمارات الطبي يواصل تقديم خدماته الصحية في مواصي خانيونس

0 نشر
0 تبليغ

ضمن «الفارس الشهم 3».. مركز الإمارات الطبي يواصل تقديم خدماته الصحية في مواصي خانيونس

ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل مركز الطبي تقديم خدماته الصحية للمرضى في مواصي خانيونس، ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية المتواصلة، لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة والتخفيف من معاناة الأهالي في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع.

 

ويستقبل المركز نحو 2000 مريض أسبوعياً، في إطار جهوده المستمرة لتلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة، حيث قدّم الرعاية الصحية لأكثر من 17 ألف مريض منذ افتتاحه في ديسمبر 2025، ما يعكس حجم الدور الإنساني الذي يضطلع به في خدمة سكان قطاع غزة.

ويضم المركز أقساماً طبية متنوعة تغطي مختلف التخصّصات، لتلبية احتياجات الحالات المرضية المختلفة، كما يوفّر العلاج والأدوية مجاناً للمرضى، بما يسهم في تعزيز صمود الأهالي وتخفيف الأعباء الصحية عنهم.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا