برعاية نائب أمير مكة المكرمة.. جدة تستعد لاستضافة "مجتمع الأسرة الأول 2026" الجمعة المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تنظِّم جمعية المصالحة والتنمية الأسرية ملتقى "مجتمع الأسرة الأول 2026" في قاعة ليلتي بمدينة جدة، مساء الجمعة 20 فبراير 2026م، بمشاركة أكثر من 20 متحدثًا وخبيرًا في مجالات الأسرة والتربية والتنمية الاجتماعية.

ويسعى الملتقى إلى تعزيز التكامل المؤسسي في دعم استقرار الأسرة وبناء نماذج عمل مشتركة أكثر استدامة، حيث يشهد الملتقى مشاركة واسعة؛ تتضمن أكثر من 30 جهة من القطاع غير الربحي، و15 جهة حكومية وخاصة، إلى جانب عددٍ من الأوقاف ومراكز الإرشاد الأسري المتخصصة من مختلف مناطق المملكة، وبحضور متوقّع يتجاوز 1000 مشارك من المختصين والمهتمين بالشأن الأسري.

ويتضمن "مجتمع الأسرة الأول 2026" جلسات حوارية ولقاءات معرفية ومبادرات نوعية؛ أبرزها تدشين المنصة الرقمية لمجتمع الأسرة، وإطلاق "جائزة الأسرة المعرفية"، إلى جانب الإعلان عن صندوق وقفي ومبادرة "100 وقف عائلي"، فضلًا عن توقيع عددٍ من الاتفاقيات والشراكات التنموية وتبادل مذكرات التعاون بين الجهات المشاركة.

ويتضمَّن البرنامج جلستين حواريتين رئيسيتين بمشاركة خبراء وأكاديميين ومتخصصين؛ الأولى بعنوان "واقع الأسر السعودية بين الماضي والحاضر" يديرها د.خالد العتيبي، ويشارك فيها كل من د. خالد الحليبي، د. بندر صالح المالكي، والمستشارة عزة الغامدي، وتتضمّن إطلاق جائزة الأسرة المعرفية والتعريف بمنصة مجتمع الأسرة، فيما تأتي الجلسة الثانية بعنوان "التربية الواعية: لنكون بيوتنا جنة ونربيها معنا" تديرها د. آلاء نصيف، ويشارك فيها كل من ليلى طيبة، وسارية فستق، وإيمان رفة.

كما يشهد الملتقى إطلاق مسابقة "رسائل بين جيلين"، إلى جانب برامج تفاعلية ومحتوى معرفي يستهدف الخروج بتوصيات تسهم في تطوير برامج التوعية الأسرية، وتعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة، وبناء نماذج مستدامة لدعم الأسرة السعودية معرفيًا وتنمويًا.