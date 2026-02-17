طريقة استخراج هوية وطنية في أبشر 2026 والأوراق المطلوبة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:08 مساءً - أوضحت الأحوال المدنية السعودية طريقة استخراج هوية وطنية في أبشر، والأوراق المطلوبة، حيث تُعد هذه الخدمة واحدة من الخدمات التي تم إتاحتها بشكل إلكتروني مما يُمكن من الاستفادة منها بشكل سهل، دون الحاجة إلى التوجه لمقر الأحوال المدنية، مما يساهم في توفير الكثير من الوقت والجهد.

طريقة استخراج هوية وطنية في أبشر

من الخدمات التي أتاحتها الأحوال المدنية بشكل إلكترونية هي خدمة استخراج هوية وطنية في أبشر، ويتم ذلك بشكل سهل، عبر اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على منصة أبشر. النقر على أيقونة “أبشر أفراد”. تسجيل الدخول على المنصة عبر إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور. التوجه إلى “خدماتي”، ثم اختيار منها “الأحوال المدنية”. ثم اختيار خدمة “إصدار بطاقة هوية وطنية”. إدخال البيانات المطلوبة. رفع المستندات المطلوبة. سداد الرسوم المستحقة عبر قنوات الدفع المتوفرة. إدخال بيانات العنوان الوطني، ثم إرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج هوية وطنية في أبشر

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يلزم تقديمها من أجل استخراج هوية وطنية في أبشر، وهذه الأوراق هي:

تعريف إلكتروني من أحد الوالدين عن طريق أبشر.

شهادة ميلاد المتقدم ونسخة منها.

سجل الأب وصورة منه.

4 صور ملونة مقاس 4*6.

صورة لسجل الأسرة المضافة به الأم أو صورة هويتها.

شروط استخراج هوية وطنية

هناك شروط يجب الالتزام بها من أجل التمكن من استخراج هوية وطنية بنجاح، وهذه الشروط هي: