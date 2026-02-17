شكرا لقرائتكم خبر مركز الملك فهد للبحوث الطبية ينظم ورشة عمل أبحاث الأبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز ورشة عمل أبحاث الإبل وتهتم الرشة بربط ثروة الصحراء برؤية السعودية الإستراتيجية في التقنية الحيوية بشعار "الإبل عند مفترق طرق الابتكار الصحي والتقنية الحيوية"، وذلك يوم الأحد 15 من فبراير 2026 الموافق 27 من شعبان 1447.

وشارك في الورشة نخبة من الخبراء والباحثين تحدثوا خلالها عن موضوعات الإبل ككنوز تقنية حيوية: منصات مستقبلية لعلاجات النانو بودي حيث ساعد التطور الحديث في تقنيات النانو على تغيير القواعد الطبية المتبعة في منع الأمراض وكذلك تشخيصها وعلاجها وأصبحنا نعيش عصر التقنية الطبية النانوية، كما تناولوا في الحديث عن محور الإبل والفيروسات المشتركة وكشف المخاطر الخفية، إضافة إلى التغذية والعلاج ، حيث يمثل حليب الإبل نحو 0.4 في المائة فقط من إنتاج الحليب العالمي ، إذ تأتي الأبقار في المرتبة الأولى بنسبة 81 في المائة، ومع ذلك يكتسب حليب الإبل شهرة عالمية متزايدة بفضل قابليته للإنتاج المستدام في المناطق القاحلة وشِبه القاحلة التي تعد بيئة مناسبة للإبل، ما يعزز الأمن الغذائي بتلك المناطق.

بلغ عدد المتحدثين بالورشة 6 خبراء ومختصين ممثلين في الدكتور ثامر الأنديجاني أستاذ مساعد بكلية علوم الطبية التطبيقية وباحث بعلم الفيروسات والكائنات المعدية بمركز الملك فهد الطبية ، والدكتور فيصل الزهراني أستاذ الأحياء الجزيئية بقسم الكيمياء الحيوية في كلية العلوم، وعضو وحدة أبحاث الخلايا الجذعية بمركز الملك فهد للبحوث الطبية،و الدكتور شريف الكفراوي أستاذ علم الفيروسات وباحث بمركز الملك فهد للبحوث الطبية، والدكتور هشام طيب أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية العلوم، والدكتور علاء خضر أستاذ الكيمياء الصيدلية وباحث في معمل السموم بمركز الملك فهد للبحوث الطبية ، والدكتور أيمن عباس أستاذ علم الأمراض الإكلينيكية والطب البيطري.

يذكر أن تسمية عام 2024م عام الإبل للاحتفاء بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ وإلى اليوم ، إذ كانت هي الوسيلة لاجتياز المسافات وقطع القفار وتخطي وحشة الطريق ،وبها استفتحت القصائد ، و اختتمت الحكايات ،وتشكلت الصور الشاعرية ،وضربت الأمثال في رفقتها الطويلة للإنسان ووفائها الشديد له ،وذلك وصولاً إلى وقتنا الراهن الذي تبرز فيه الإبل بوصفها شاهداً حياً على الأصالة ، وعنصراً ثقافياً أساسياً من عناصر الهوية السعودية.