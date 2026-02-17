شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة حانين جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد مواطن لبناني، صباح الإثنين، 16 فبراير 2026، إثر غارة نفذها الطيران الإسرائيلي واستهدفت مركبة في بلدة حانين جنوب لبنان.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت سيارة كان يستقلها عنصر من حزب الله، ما أدى إلى مقتله على الفور.

أفادت وسائل إعلام لبنانية باستشهاد سائق حافلة لنقل الطلاب جراء الغارة المسيرة التي استهدفت بلدة حانين.

ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات قليلة من غارة إسرائيلية طالت سيارة على طريق المصنع–مجدل عنجر وأسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، في تطور أمني يعكس اتساع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية من الجنوب نحو منطقة البقاع.

المصدر : عرب 48