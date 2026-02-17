الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 11:15 صباحاً - عروض الخطوط السعودية للطيران الدولي والداخلي هي أكثر ما يتساءل ويبحث عنه العملاء الذين يفضلون السفر دومًا من خلال هذه الشركة، حيث تنظم الشركة من حين لآخر رحلات بعروض مميزة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وسوف نتعرف إلى آخر التفاصيل في هذا الصدد من خلال موقع لحظات نيوز.

عروض الخطوط السعودية 1447 للطيران الدولي والداخلي

عروض الخطوط السعودية

لمن يتساءل من العملاء في المملكة العربية السعودية ومن خارجها عن عروض شركة الخطوط السعودية للطيران للرحلات الداخلية والدولية، حيث تقوم الشركة من وقت لآخر بتقديم عروض مميزة على الرحلات المتجهة إلى مدن ومناطق السعودية والرحلات المتجهة إلى مختلف الدول حول العالم.

تشمل العروض تخفيضات على أسعار التذاكر والامتيازات داخل الطائرة وغيرها من المميزات الأخرى، وخلال الفترة الحالية لم تصرح الشركة بأنها تتيح أي عروض على الرحلات، ويجب على العميل أو المسافر أو يتابع الموقع أولًا بأول ليطلع على التفاصيل والمستجدات بشكل مستمر.

كيف أحجز رحلة في الخطوط السعودية؟

يسهل حجز رحلة في الخطوط الجوية السعودية من خلال الموقع الرسمي للشركة، وكل ما يجب على المسافر فعله فقط هو اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع الخطوط السعودية ” من هنا “. النقر على تبويب حجز الرحلات. من القائمة المنسدلة يتم اختيار مطار المغادرة ومطار الوصول. تحديد نوع التذكرة. استخدام التقويم لتحديد التاريخ. النقر على زر إظهار المزيد. إدخال عدد المسافرين. تحديد عدد المسافرين. اختيار نوع التذكرة المطلوبة. إدخال رمز التحقق المرئي. الضغط على زر اذهب. النقر على زر الموافقة والاستمرار. إدخال البيانات المطلوبة. اختيار عدد المقاعد من تبويب المقاعد والخدمات. النقر على المقعد المناسب من الصورة التمثيلية للطائرة. اتباع التعليمات المحددة لسداد الرسوم. تأكيد حجز التذكرة.

يجب أن يبقى العميل أو المسافر على تواصل دائم مع فريق خدمة عملاء شركة الخطوط السعودية الجوية للطيران لكي يحصل على أفضل العروض على الرحلات المتجهة إلى الدول المختلفة حول العالم.