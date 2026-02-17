تركي آل الشيخ يعلن وصول عدد زوار النسخة السادسة من موسم الرياض إلى ١٧ مليون زائر

دبي - فريق التحرير: أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن وصول عدد زوار موسم الرياض في نسخته السادسة إلى ١٧ مليون زائر، وذلك مع ختام فعاليات الموسم، في رقم يعكس حجم الإقبال الكبير والتفاعل الواسع الذي شهده منذ انطلاقه.

وشكّل موسم الرياض الذي انطلق في أكتوبر الماضي، تجربة ترفيهية متكاملة، قدّم من خلالها محتوى متنوعًا شمل المناطق الترفيهية المتكاملة، والعروض المسرحية، والفعاليات الرياضية الكبرى في مختلف المجالات مثل الملاكمة والتنس والسنوكر وغيرها، إلى جانب الحفلات الغنائية العالمية والعربية، والتجارب التفاعلية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، ضمن منظومة مشتركة صُممت وفق أعلى المعايير العالمية.

وشهدت مناطق الموسم المختلفة كثافة عالية في أعداد الزوار، مدفوعة بتنوّع الفعاليات، ما أتاح للزوار خوض تجارب متعددة ومتجددة طوال فترة الموسم الذي كان مليء بالمفاجآت، وأسهم في تعزيز الحراك الترفيهي والسياحي في مدينة الرياض، واستقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وتميّز الموسم بتوسّع نطاق الفعاليات ونوعيتها، إلى جانب التطوير المستمر في آليات التنظيم وجودة الخدمات المقدمة، بما انعكس إيجابًا على تجربة الزائر ورفع مستويات الرضا، إضافة إلى إبراز القدرات الوطنية في إدارة وتنفيذ الفعاليات الكبرى.

ويجسّد الوصول إلى ١٧ مليون زائر النجاح المتواصل لموسم الرياض، ويؤكد دوره المحوري في دعم مستهدفات جودة الحياة، وتعزيز مكانة المملكة على خريطة الترفيه العالمية.