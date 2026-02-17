اهم شروط تراخيص العمل للشركات الأجنبية في المملكة توضحها الهيئة العامة للإستثمار

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 11:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةاهم شروط تراخيص العمل للشركات الأجنبية في المملكة توضحها الهيئة العامة للإستثمار

تعتبر تراخيص العمل في المملكة العربية السعودية للشركات الأجنبية من التراخيص، لذلك يتساءل الكثير من الناس عن أهم شروط تراخيص العمل للشركات الأجنبية في المملكة توضحها الهيئة العامة للاستثمار، لأن في العادي يجب على الشركات الأجنبية التعاون مع الهيئات والجهات الحكومية للحصول على تراخيص، لذلك يمكنك عبر جريدة لحظات نيوز معرفة ما هي شروط الحصول على تراخيص.

شروط تراخيص العمل للشركات الأجنبية في المملكة

يوجد بعض الشروط التي يجب استيفائها لكل الشركات الأجنبية لكي يتمكنوا من الحصول على تراخيص العمل، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يلزم تحديد المنشأة المنتجات وضمان توافقها مع معايير الجودة والسلامة.

يجب من الاعتماد على أقل رأس مال المطلوب في نوع النشاط، وموقع الاستثمار.

من الضروري من التفهم من الالتزامات الضريبية، يلزم توجيه التمويل للمشاريع.

من الضروري العمل بالقوانين واللوائح المملكة العربية السعودية.

لابد من توافر التأمين على المشروع والعمل، وتقديمه للحصول على تراخيص.

لابد من تشجيع العمالة السعودية في هذه المشاريع الخاصة بالشركات الأجنبية.

لابد من تحديد النشاط الاستثماري الذي ترغب في فتحه الشركات الأجنبية والتحقق من توافق هذا النشاط مع الأنشطة المسموح فتحها في المملكة العربية السعودية.

طلب تأسيس عمل للشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية

يمكن للشركات الأجنبية طلب الحصول على تراخيص في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

حدد تنوع النشاط التي تريد تأسيسه، ولابد من معرفة الشروط قبل التقدم للحصول على تراخيص.

اذهب إلى المكتب الخاص بالغرفة التجارية في المملكة العربية السعودية، وذلك في منطقة التحقق من الإجراءات، والطلبات الخاصة بتأسيس الشركة.

قم بالحصول على الإرشادات والمساعدات من موظفي المكتب.

قم بجمع الأوراق المطلوبة والنماذج المطلوبة.

قم بتقديم الملف التي قمت بتجهيزه إلى وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.

سوف يتم مراجعة الملف من قبل المختصين في وزارة الشؤون الاقتصادية.

إذا تم بالموافقة يجب دفع رسوم التأسيس.

سوف تتلقى الرخصة التجارية أو رخصة العمل في تحضير المنشأة.

الأوراق المطلوبة للحصول على تراخيص للشركات الأجنبية

يوجد بعض الأوراق التي يجب إحضارها من قبل الشركات الأجنبية، وسوف نقوم بتقديم بعض هذه الأوراق في الآتي:

لابد من التأكد من الأوراق المطلوبة للحصول على التراخيص من الهيئة العامة للاستثمار.

نسخة من السجل التجاري، ونسخة من عقد التأسيس للمنشأة في بلدها الأم.

نسخة من حجز الاسم التجاري يستخرج من وزارة التجارة والصناعة.

تقديم مشروع عقد تأسيس الشركة المسؤولة.

مشروع عقد التأسيس، وما يثبت النظام الأساسي للشركة.

تقديم جواز السفر للجواز المدير العام.

نسخة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة لصاحب الشركة التجارية.

إقرار من الشركة في رغبتهم في الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

تقديم موافقة مبدئية من الوزارات والهيئات المعنية في المملكة العربية السعودية.

إثبات القدرة المالية على الاستثمار والتي يتناسب مع رأس المال الخاص بالمشروع.

تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الخدمات، لذلك قدمت المملكة إمكانية إتاحة مشروعات للشركات الأجنبية في أراضي المملكة، لذلك قمنا بالتعرف على ما هي شروط الحصول على تراخيص العمل، وما هي الأوراق المطلوبة للحصول على تراخيص عمل.