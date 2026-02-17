الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 10:09 صباحاً - إقامة دائمة بدون كفيل.. امتيازات جديدة تقدمها المملكة لهذه الفئة من الأشخاص

تستمر الحكومة السعودية في تطوير نفسها بشكل مستمر من أجل تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للمواطنين والمقيمين، في الفترة الأخيرة، قامت وزارة الداخلية بإجراء تغييرات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام أوراق السفر، وتهدف هذه التعديلات إلى التحسين من الخدمات وتسهيل الإجراءات للمسافرين.

مميزات الجواز السعودي

يتألف الجواز الآن من 48 صفحة، ويتميز الغلاف الخارجي بلون اخضر مع شعار المملكة والعبارة “المملكة العربية السعودية” باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى وجود علامة الجواز الإلكتروني.

الصفحات الداخلية تحمل معلومات شاملة عن صاحب الجواز، بما في ذلك صورته الشخصية، وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء، وتحتوي أيضًا على صفحات مخصصة للتأشيرات وتعليمات حول كيفية استخدام الجواز.

بناء على التعديلات، تم تحديد مدة فعالية جواز السفر على أن تكون 5 سنوات كحد أدنى، ويمكن أن تصل إلى 10 للأفراد الذين تجاوزوا سن 21، وفي إطار هذه التعديلات، تم الاستغناء عن جملة “أو بامتلاء صفحاته” من اللائحة السابقة.

متطلبات إصدار جواز السفر

لنيل جواز سفر، يتوجب أن يكون المتقدم لديه وظائف حيوية تم تسجيلها في نظام

الأحوال المدنية، ولا يجب أن تكون هناك أي تعليقات أمنية تمنع إصدار الجواز، بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم الطلب عبر منصة “أبشر” وتسديد رسوم الجواز.

بالنسبة للأطفال الذين دون الـ 18 عام، يجب تسجيلهم في سجل الأسرة والحصول على موافقة أحد أولياء الأمر لإصدار الجواز.

في حال وفاة الوالدين، يمكن نيل الجواز والسماح بالسفر بوجود موافقة أحد الأشقاء الذين يزيد عمرهم عن سن 21 عام.

تحديث الشروط المتعلقة بالسماح بسفر الأطفال المحضونين من الأم الأجنبية على عكس الممارسات السابقة، تتطلب التعديلات الجديدة أن يتضمن صك الحضانة الصادر للأم الأجنبية تصريح صريح يسمح لها بالسفر بصحبة الأطفال المحضونين.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوجب على القاضي منح إذن بسفر الأطفال، أو يجب أن توافق وزارة الداخلية على السماح بالسفر.