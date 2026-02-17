كيف يمكنني اسقاط اسمي من التأهيل الشامل 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 10:09 صباحاً - كيف يمكنني اسقاط اسمي من التأهيل الشامل؟ ما هي حالات الاستبعاد ن التأهيل الشامل؟ توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من برامج الدعم الشهيرة والمميزة والتي تهتم من خلالها بالتسهيل على الجميع وتوفير الراتب الشهري للأفراد من ذوي الإعاقة وعبر موقع لحظات نيوز نتعرف على كيفية اسقاط الاسم من التأهيل الشامل.

كيف يمكنني اسقاط اسمي من التأهيل الشامل

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على توفير الحياة المعيشية الكرية والمناسبة للجميع من أجل التسهيل على الفرد إمكانية الاستفادة الكاملة منها وقد طرحت العديد من البرامج لها والتي تعتب رمن أهمها هي برامج الدعم لتأهيل الشاكل في البلاد والتي تشمل الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد.

وأوضحت الوزارة أنه ا يمكن حذف اسك المستفيد من خدمة التأهيل الشامل بالصورة التامة حتى بعد إسقاط الإعانة الخاصة به ولكن يمكن استبعاد الفرد من البرنامج في بعض الحالات المعلنة وتشمل عدم تجديد البيانات الخاصة بالمواطن المتقدم بطلب الإعانة والمستفيد من راتب التأهيل الشامل في المملكة العربية السعودية.

حالات الاستبعاد من التأهيل الشامل

في صدد تعرفنا على كيفية اسقاط الفرد الاسم الخاص به من التأهيل الشامل نتطرق الآن للتعرف على حالات الاستبعاد من التأهيل الشامل المعلنة من خلال الوزارة وتتمثل الحالات في التالي:

في حالة التحاق الفرد بأحد الوظائف الخاصة بالمرافق

في حالة انتهاء السبب الخاص بالإعاقة

تنازل الفرد المستفيد عن راتب الإعانة الشهرية المقدم له

في حالة زيادة الدخل الشهري الخاص به عن 4000 ريال سعودي

عند السفر إلى خارج البلاد

كيفية التقديم على التأهيل الشامل

توجد العديد من الخطوات السهلة والبسيطة من اجل التقديم على دعم التأهيل الشامل والتي تتمثل في التالي:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية “من هنا“. الضغط على زر خدمات الوزارة يتم النقر على دليل الخدمات تعيين خدمة الإعانة المالية ملء البيانات المطلوبة في المكان المخصص له. إرفاق المستندات المطلوبة في المكان المخصص لها النقر على تقديم الطلب.

يتبر برنامج التأهيل الشامل هو من أبرز برامج الدعم المميزة والمعروفة التي عملت على توفيرها الحكومة السعودية للجميع من أجل التسهيل عليهم الحياة المعيشية.