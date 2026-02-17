الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 10:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةالوجهة السياحية الأفضل في المملكة.. كل ما تريد معرفته عن منتجع روهارا الطائف

الوجهة السياحية الأفضل في المملكة.. كل ما تريد معرفته عن منتجع روهارا الطائف

يعد منتجع روهارا الطائف من بين الوجهات السياحية البارزة في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، حيث يتمتع بموقع استراتيجي في منطقة المسرة، ويتميز المنتجع بمرافق فاخرة تضمن تجربة إقامة متميزة للضيوف، وتسعى إدارة المنتجع جاهدةً لتوفير تجربة إقامة لا تُنسى، حيث تجهز الغرف بعناية فائقة وتوفير العديد من الخدمات الراقية، وتتمتع كل غرفة بتجهيزات متكاملة تشمل شاشة تلفزيون، وحمامًا خاصًا، وشرفة خاصة، بالإضافة إلى توفير وسائل الراحة مثل التكييف والخزانة وخدمات التنظيف، ويوفر بعض الغرف مطابخ مجهزة حسب الرغبة، بما في ذلك ميكروويف، لتلبية احتياجات النزلاء بشكل كامل.

تفاصيل منتجع روهارا الطائف

يعد هذا المنتجع وجهة فريدة ومتكاملة ذاتية الاعتماد، حيث يوفر كافة مستلزمات رحلتك في مكان واحد، ويتيح لك الاستمتاع بتجربة سفر مميزة حيث يقدم مجموعة شاملة من الخدمات والمرافق، بدءا من الطعام والشراب وصولاً إلى فرص التسوق والترفيه لك ولعائلتك، وفرصة متنوعة للاستمتاع بأنشطة متعددة، وتتميز المرافق في المنتجع بوجود حمامات سباحة، وملاعب، ومناطق مخصصة لممارسة الرياضة والأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى ذلك يتمتع المنتجع بموقع استراتيجي يبعد مسافة 27 كيلومترا عن مدينة الطائف، مما يوفر للنزلاء تجربة هادئة ومستقلة، ويبعد أيضًا مسافة قريبة من مطار الطائف الإقليمي، ما يجعل وصولك إليه سهلاً ومريحا، ويسهم في توفير وقت السفر.

ما هي مميزات منتجع روهارا الطائف

يتمتع منتجع روهارا الطائف بمجموعة من المزايا الاستثنائية التي تجعل إقامتك تجربة لا تنسى، وإليكم بعض هذه المميزات: