شروط سند محمد بن سلمان 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 10:09 صباحاً - ما هي شروط سند محمد بن سلمان؟ ومن هم الفئات المستحقة لدعم سند؟ فقد تم إنشاء برنامج “سند” الذي يأتي عبارة عن دعم مالي يتم تقديمه لعدة فئات مُحددة من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، والغرض منه دعم تلك الفئات ومساعدتهم في تحسين حياتهم المعيشية في ظل الظروف والتغيرات الأخيرة، وعن طريق جريدة لحظات نيوز سنعرض خطوات التقديم على دعم سند.

شروط سند محمد بن سلمان

توجد مجموعة من الشروط التي ينبغي استيفاؤها حتى يتمكن المواطن السعودي التسجيل والاستفادة من دعم سند محمد بن سلمان، وهي تأتي على النحو الآتي:

يُشترط أن يكون المُتقدم من أب وأم سعوديين.

ينبغي تواجد المُتقدم في أراضي المملكة العربية السعودية دائمًا.

يكود الحد الأقصى لدخل المواطن 4,000 ريال سعودي شهريًا.

عدم امتلاك أملاك او أصول ذات قيمة عالية مسجلة باسم المُتقدم.

في حالة طلب دعم الزواج يجب ألا تكون قيمة المهر أكثر من 50,000 ريال سعودي.

يجب ألا تمر سنة كاملة على عقد القران.

ألا يزيد عُمر المتقدم عن الـ 40 عامًا.

لا بد أن يكون الزواج الأول للحصول على دعم سند محمد بن سلمان.

عند طلب دعم الزواج ألا يقل عُمر الزوج عن 21 عامًا، والزوجة عن 18 عامًا.

الفئات المستحقة لدعم سند محمد بن سلمان

من الجدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان قام بتخصيص الاستفادة من برنامج “سند” لعدة فئات معينة فقط من الشعب السعودي، وجاءت الفئات على النحو التالي:

كبار السن.

المساجين.

النساء الأرامل والمطلقات.

مرضى الزهايمر.

المُصابون بطيف التوحد.

المُقبلون على الزواج.

أمهات ذوي الإعاقة.

المحتاجين للرعاية الإنسانية.

المُصابون بالأمراض السرطانية.

النساء الحوامل.

خطوات التقديم على دعم سند محمد بن سلمان

الآن يستطيع المواطنون السعوديون الذين يعتبرون من الفئات التي تستحق الحصول على دعم برنامج سند محمد بن سلمان التقديم على الدعم، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى بوابة منصة دعم سند الرسمية “من هنا“. من ثم النقر على تبويب “إنشاء حساب باستخدام النفاذ الوطني”. تدوين المعلومات المطلوبة من رقم الهاتف المحمول ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد. النقر على أيقونة “التالي”. سوف يستلم المُتقدم رسالة نصية بها رمز التحقق عبر الهاتف المُسجل به. بعد ذلك تدوين الرمز في الحقل المخصص له. من ثم النقر على تبويب “تقديم طلب”. يتم تحديد إحدى دورات الوعي المالي الخاصة ببرنامج الدعم. سوف يطلب الموقع تعبئة بعض البيانات الخاصة بمُقدم الطلب، وينبغي التأكد من تدوين جميع البيانات بصورة صحيحة. إرفاق الأوراق اللازمة لتسجيل الطلب. من ثم قراءة الشروط والأحكام جيدًا والموافقة عليها. في النهاية النقر على أيقونة “الإرسال”، ثم ينتظر المستخدم استقبال الرد.

كم دعم سند محمد بن سلمان

تجدر الإشارة إلى سند محمد بن سلمان يُتيح دعمًا ماليًا تحصل عليه الفئات المستحقة من أبناء الشعب السعودي، ويُقدر مبلغ الدعم بـ 20,000 ريال سعودي، وتكون قيمة لا تسترد على العكس من التمويلات التي تكون مستحقة السداد على هيئة أقساط شهرية.

أتاح الملك محمد بن سلمان برنامج “سند” من أجل خدمة بعض الفئات داخل المملكة العربية السعودية وليس لجميع أبناء الشعب، والاستفادة من هذا البرنامج تتم وفق شروط ومعايير قام بتحديدها ولي العهد الأمير محمد.