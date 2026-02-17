الاحتلال يعلن استهداف عناصر بالجهاد الإسلامي شرقي لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد 4 أشخاص، باستهداف مسيّرة إسرائيلية لمركبة في مجدل عنجر بالبقاع شرقي لبنان، في وقت متأخر من مساء الأحد، 15 فبراير 2026 ، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف عناصر من "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية. كما شنّ جيش الاحتلال غارة، في منطقة المصنع، عند الحدود اللبنانية السورية.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه "شنّ، قبل قليل، اهجوما على عناصر من ’الجهاد الإسلامي’ الفلسطيني، في منطقة مجدل عنجر في لبنان".

كما أفادت مصادر محلية، بأن الجيش الإسرائيليّ شنّ "غارة على سيارة في منطقة المصنع، عند الحدود اللبنانية مع سورية".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق الأحد، بأن "منطقة الشلالة عند أطراف بلدة عيترون، قد تعرّضت لقصف مدفعيّ معاد متقطع"، مشيرة إلى أن ذلك "تزامن ذلك مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية المعادي، باتجاه أطراف البلدة".

وفي سياق متصل، سقطت مسيّرة إسرائيليّة قرب حسينية حولا بجنوب لبنان، ولم تذكر الوكالة اللبنانية، مزيدا من التفاصيل بشأن ذلك.

المصدر : وكالات