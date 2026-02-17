الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 09:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةالتقديم على التقاعد المبكر عبر التأمينات الاجتماعية 1447 وشروط التقاعد

التقديم على التقاعد المبكر عبر التأمينات الاجتماعية 1447 وشروط التقاعد

يبحث العديد من الأشخاص داخل المملكة عن كيفية التقديم على التقاعد المبكر عبر التأمينات الاجتماعية 1447 وشروط التقاعد، حيث أنه قد قامت المؤسسة العامة للتأمينات بتوضيح كافة الشروط التى لابد من توافرها في الأشخاص الذين يرغبون في التقديم على معاش التقاعد المبكر والخطوات التى يجب اتباعها من أجل الحصول على الطلب.

كيفية التقديم على طلب معاش التقاعد المُبكر 2026

سوف نعرض لكم طريقة التقديم على طلب المعاش التقاعد المبكر وذلك خلال النقاط التالية:

عليك الدخول أولًا للصفحة الرسمية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي والذي يتبع لقانون التأمينات.

التسجيل الدخول للموقع ومن ثم الدخول للصفحة الرئيسية.

الضغط فوق خيار ” الخدمات الإلكترونية “.

ومن ثم يقوم الموقع بطلب كتابة البيانات التى تتعلق بمقدم الطلب، والذي لابد من تقديمها بشكل صحيح.

يجب أن يقدم جميع الوثائق وكذلك المستندات بالإضافة إلى التقارير الطبية، التي تفيد بالحالة الصحية الخاصة بمقدم الطلب.

وبعد الإنتهاء من جميع الخطوات السابقة، تقوم بالنقر فوق ” تقديم الطلب” ومن ثم الانتظار حتى مراجعة الطلب.

وبعد ذلك يتم الرد على الطلب من قبل المؤسسة في وقت سريع.

شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1447

توجد شروط لابد من توافرها لكي تستطيع القيام بالتقديم على التقاعد المبكر وهذه الشروط هي:

أن يكون قد أدي فترة وذلك على مدار 25 عام.

يكون المتقدم من ضمن محدودي الدخل.

لابد على المتقدم أن يكون له أسباب صحية مقنعة مثل الأمراض المزمنة وغير ذلك.

أن يحصل هذا المتقدم على الموافقة وذلك من جهة العمل.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون للمتقدم سجل تجاري.

لا يتجاوز عمر المتقدم عن 60 عام

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش التقاعد المبكر

سنقوم بعرض الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش التقاعد المبكر وذلك فيما يلي:

إحضار صورة من بطاقة الهوية بالإضافة إلى الأصل من أجل الإطلاع.

الشهادة الخاصة بخدمة العمل من أجل تأكيد فترة الخدمة وكذلك الإجازات التى قد حصل عليها هذا المتقدم.

صورة تكون من جواز السفر.

إحضار صورة تكون من كشف الحساب الخاص بالمستفيد المصرفي من أجل التأكد من الحساب الخاص به.

نموذج من عمليات التعويضات.

التعهد وذلك بعدم العودة إلى العمل مرة أخرى.

متي يستحق المشترك المعاش المبكر

يحصل المشترك على المعاش المبكر وذلك في الشهر التالي لتاريخ التقديم، ويستمر القيام بصرف المعاش مازال ذلك المتقاعد ملتزم بعدم قيامة بالعمل داخل أى من الأعمال التي تخضع لنظام التأمينات. أما في حال العودة إلى مزاولة النشاط أو إلى العمل قبل سن ال 60 عامًا فيتم وقف صرف المعاش، وإن لم يطلب العودة إلى التأمينات داخل الأنشطة التي يكون الاشتراك بالتأمينات داخلها اختياريًا، ويستمر وقف المعاش إلى ترك المهنة أو ترك النشاط أو بلوغ عمر الـ 60 عامًا.