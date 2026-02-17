الشروط المحددة لحصول المقيمين على الإقامة المميزة بالمملكة السعودية 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 09:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةالشروط المحددة لحصول المقيمين على الإقامة المميزة بالمملكة السعودية 1447

إن المملكة السعودية تقوم بمنح الكثير من الإقامات مختلفة الأنواع لكافة الأشخاص القادمين إليها، ومن تلك الإقامات الإقامة المميزة والتي تمنحها المملكة لبعض الفئات في السعودية، مثل الموهوبين ورجال الأعمال وكذلك الباحثين وغير ذلك من الأشخاص المميزين، ولكن يوجد هناك عدة شروط يجب تنفيذها من أجل الاستمتاع بهذه الإقامة بالمملكة، وفي هذا الصدد سوف نتحدث عن تلك الشروط وكذلك المزايا التي تستطيع أن تحصل عليها عن طريق الإقامة المميزة هناك.

الشروط اللازمة للحصول على الإقامة المميزة 1447

لقد قامت وزارة الخارجية في المملكة السعودية بوضع عدة شروط يجب أن تتوافر في من يتقدم للتمتع بالإقامة المميزة داخل المملكة السعودية، وكذلك من أجل الاستفادة من كافة الخدمات التي يمكن استخدامها عن طريق الإقامة، وهذه الشروط يمكن تلخيصها كالتالي:

يلزم أن يكون أولًا المتقدم غير مريض بأي مرض مزمن أو معدي، وذلك حتى يحصل على تلك الإقامة بالإضافة إلى توفر تقرير طبي حتى يثبت تلك الحالة مع عدم مرور ستة أشهر على هذا التقرير

يجب سريان جواز السفر الخاص بالمتقدم لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى وأن يحتوي أيضًا على صفحات فارغة لا يقل عددها عن خمسة صفحات.

كما ينبغي أيضًا أن يكون المتقدم من الأشخاص المسموح لهم بالتمتع بتلك الإقامة المميزة سواء كان هذا الرجل من الموهوبين أو رجال الاعمال أو الرجال الباحثين في مختلف العلوم.

يجب سداد جميع الرسوم الواجبة حتى يحصل على تلك الإقامة المميزة.

مميزات الحصول على الإقامة المميزة

قامت وزارة الخارجية في المملكة السعودية بالكشف عن وجود العديد من المزايا التي يمكن الحصول عليها عن طريق الإقامة المميزة، ولذلك نذكر لكم تلك المزايا فيما يأتي: