الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 08:15 صباحاً - قبيلة عنزة من القبائل المشهورة جدًا في مختلف الدول، والتي قد سجل المؤرخين نسبها وأفخاذها وذكروا عنها الكثير من المعلومات المهمة التي يتبين من خلالها ما يجب التعرف عليه عن هذه القبيلة، نظرًا لأنها من أشهر قبائل السعودية، ومن خلال موقع لحظات نيوز يتم عرض نسب قبيلة عنزة وأفخاذها وأهم ما يميزها عن غيرها من القبائل الأخرى.

قبيلة عنزة

هذه القبيلة من أشهر القبائل العربية القديمة الموجودة في شبه الجزيرة العربية، وتوجد مُنذ آلاف السنين، وهي من القبائل التي يترك أبنائها أثر عظيم في نفس كل من يعرفهم.

الجدير بالذكر أنها من القبائل التي تتميز بالطبيعة الجغرافية القاسية، وهي ما دفعت الكثير من أبنائها إلى الهجرة، ولمن يعرفها جيدًا على علم بأنها يتفرع منها الكثير من العشائر ويندرج منها عائلات كثيرة ينتشرون في مختلف الدول العربية.

وعلى الرغم من الانتشار الواسع إلى أن العدد الأكبر من أبنائها يتواجد في الكويت والسعودية، وكانوا في خيبر في البداية وبعد ذلك هاجر الأغلب منهم إلى سوريا والعراق، وبعضهم هاجروا إلى كيروكان، ويوجد قرية فلسطينية سميت على اسمها وذلك لكثرة المتواجدين منهم فيها.

نسب قبيلة عنزة الحقيقي

نسب قبيلة عنزة من الأنساب التي اتفق عليها جميع المؤرخين، حيث قالوا إنها تعود إلى سعد بن ربيعة، وهو من يرجع إلى عدنان بن أدد، وهي القبيلة العدنانية التي سكنت شمال شبه الجزيرة العربية، وقد زاد عدد أبناء هذه القبيلة بعد التزاوج والانتشار، وشهدوا بموجب هذا الانتشار الهجرة إلى الكثير من الأماكن.

أفخاذ قبيلة عنزة

يوجد الكثير من الأفخاذ التي تنحدر من قبيلة عنزة الكبيرة والمشهورة، ومن خلال النقاط التالية يتم عرض هذه الأفخاذ لكل من يرغب في التعرف على القبيلة بشكل صحيح:

بنو جلان بن عتيك.

بنو هميم بن عبد العزى.

بنو ضور بن رزاح.

المنابة.

قبائل ولد علي تنحدر منها آل بن سلامة.

الشراعبة.

السوالمة.

قبائل الرولة.

العبادلة.

قبائل الجبل.

قبائل الأشاجعة تنحدر منهم آل الصالح.

الدهامشة: منها عائلة القطامي والقضيبي وآل الورع وآل الزامل.

قبائل السلقا، تضم الشملان وعائلة الرومي سكنوا الكويت مع آل الصباح وآل الخليفة.

قبائل السبعة تنحدر منها آل السنان من الهويشان من الثابت.

قبائل الفدعان.

ولد سليمان.

آل رشيد.

بني هزان.

سبب تسمية قبيلة عنزة بهذا الاسم

الجدير بالذكر أن المؤرخين قد ذكروا عن قبيلة عنزة السبب وراء تسميتها بهذا الاسم، وهو أنها تعود إلى الجد الأكبر في القبيلة وهو أسد بن ربيعة، وقد تم تسميتها بهذا نسبة إلى العصا الخاصة به ذات الزج، وهي العصا التي كان يتكئ عليها.

حيث ذُكر عنها أنها كانت أداة قتل بها رجل ما، وهي ما جعلها تشتهر بهذا الاسم، وقد هاجر الجد الأكبر إلى الشمال بعد ذلك وانتشر أبنائه في الكثير من المناطق في المملكة العربية السعودية.

أقسام قبيلة عنزة

تضم قبيلة عنزة الكثير من الأقسام، ومن خلال السطور التالية نعرض أقسامها كاملة بما يندرج منها من فروع:

1- فرع ضنا المسلم

هذا الفرع من الفروع الأشهر لهذه القبيلة، والذي ينقسم إلى عشيرتين أساسيتين، وهما:

عشيرة الجلس وهي التي تضم عشيرة الرولة وعشيرة الملحف.

عشيرة بني وهب والتي يندرج منها الشرابة والمنبحة وولد علي.

2- فرع ضنا بشر

هذا الفرع ينجدر منه عشيرتين أساسيتي ويندرج منهما مجموعة من العائلات، وفيما يلي نوضحها كاملة:

العامرات وتضم الدهمشة والسلقا والجبل.

ضنا عبيد والتي تضم الجبل والسلقا والسبع والدهمشة والعدعان وولد سليمان.

أشهر عائلات قبيلة عنزة

يوجد عائلا كثيرة في قبيلة عنزة، ولكن البعض منها فقط ما يتميز بشهرته وانتشاره في مختلف الأنحاء العربية، ومن خلال النقاط التالية يتم عرض أبرزها:

آل سعود.

المجرن.

الهزان.

الصُباح.

آل مهنا.

الحزانى.

الخليفة.

بني الرشيد.

الفدعان.

الشملان.

ماذا قال الرسول عن قبيلة عنزة

تم ذكر قبيلة عنزة في أحد الأحاديث النبوية الشريفة، وهو: “عن سلمة بن سعد حين دخل على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو وجماعة من أهل بيته وولده فاستأذنوا عليه فدخلوا فقال لهم‏:‏ ‏”‏من هؤلاء‏؟‏‏”‏‏ فقيل له‏:‏ هذا وفد عنزة فقال‏:‏ ‏”نعم الحي عنزة مبغي عليهم منصورون، مرحباً بقوم شعيب، وأختان موسى، سل يا سلمة عن حاجتك “فقال‏:‏ جئت أسألك عما علي في الإبل والغنم ‏‏والعنز‏‏‏ فأخبره، ثم جلس عنده قريباً ثم استأذنه في الانصراف فقال‏:‏ ‏”انصرف‏” فما عدا أن قام لينصرف فقال‏:‏ ‏”‏اللهم ارزق عنزة كفافاً لا فوتاً ولا إسرافاً‏‏”.

رمز قبيلة عنزة

لكل قبيلة من القبائل العربية الرمز الخاص بها الذي يميزها عن القبائل الأخرى، وهو ما يمكن من خلاله التعريف بها وكامل ما يتعلق بأبنائها ونسبها وما غير ذلك، ورمز قبيلة عنزة هو (501) والذي يمكن استخدامه كمختصر للاسم.

من خلال عرض المعلومات الكافية عن قبيلة عنزة يكون قد تم توضيح كافة ما يتعلق بها وكافة المعلومات التي ذكرها المؤرخين عنها بالكامل، والتي يمكن من خلالها معرفة أصلها ونسبها وجميع أفراد عائلتها وكذلك الأماكن التي يتواجدون بها في الوقت الحالي.