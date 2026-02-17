الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 08:15 صباحاً - تساعد منصة أبشر أعمال التابعة لوزارة الداخلية العمالة المقيمة في المملكة العربية السعودية على تفعيل العديد من الخدمات الخاصة بإقامتهم داخل أراضي المملكة وتحركاتهم ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة تجديد الإقامة أبشر أعمال 1447 للعمالة الوافدة، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنتعرف على كيفية تجديد الإقامة للعمالة الوافدة والمقيمة من خلال أبشر أعمال.

تجديد الإقامة أبشر أعمال

أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية منصة أبشر أعمال عام 2017م والتي تهدف توفير كافة الخدمات على أصحاب الأعمال ومؤسسي الشركات والمنشآت المتوسطة والكبيرة ومتناهية الصغر وغيرها، بالإضافة إلى توفير خدمات العمالة المقيمة والوافدة في المملكة العربية السعودية.

ويتمكن الوافد الجديد الذي يعمل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية من تجديد إقامته في المملكة وتمديد فترة أخرى للإقامة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الخاص بالعمالة وهو أبشر أعمال، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر أعمال “من هنا“. تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. كتابة رمز التحقق المرئي. الضغط على تسجيل الدخول. النقر على قائمة الجوازات. الضغط على خدمة تجديد إقامة عامل. تحديد أسماء العمالة المراد تجديد إقامتها. سيظهر على الموقع كافة البيانات الخاصة بالعامل الذي قمت بتحديده. الاطلاع على كافة الشروط والأحكام ثم الموافقة. تحديد مدة تجديد الإقامة والتي يتم تمديدها لعام أو عامين فقط. ستظهر بيانات العامل مرة أخرى لمراجعتها. الضغط على تأكيد. اختيار طريقة دفع رسوم تجديد الإقامة. تتم عملية تجديد الإقامة بنجاح فور الانتهاء من الخطوات السابقة.

رسوم تجديد الإقامة للعمالة الوافدة

حددت وزارة الداخلية والأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية مبلغ الرسوم المستحقة على خدمة تجديد الإقامة بالنسبة للمقيمين والعمالة الوافدة والتي تتمثل في 600 ريال سعودي لكل سنة يتم التجديد بها.

بالإضافة إلى أنه يجب تسديد العمالة الوافدة لمبلغ 150 ريال سعودي في حالة تجديد الإقامة أو تمديد الفترة لمدة ثلاثة أشهر فقط.

شروط تجديد الإقامة من أبشر أعمال

وضعت وزارة الداخلية والأحوال المدنية بعض الشروط الواجب استيفاءها حتى يستطيع العامل الوافد إلى المملكة العربية السعودية تجديد إقامته أو تمديدها لفترة من الوقت، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالعامل ساري الصلاحية أثناء تجديد الإقامة.

ألا يكون هناك أي مخالفات مرورية على العامل عند الإقدام على تجديد الإقامة.

يعمل نظام أبشر على حظر كل الوافدين من تجديد الإقامة في حالة تم تسجيل أي جناية أو جنحة بحقه.

في حالة التأخير عن تجديد الإقامة يجب دفع غرامة التأخير.

يجب أن يمتلك العامل الذي يرغب في تجديد الإقامة تأمين صحي ساري.

ويكمن الشرط الأخير والأهم في الحصول على تصريح لتجديد الإقامة للعامل الوافد في المملكة العربية السعودية سواء لثلاثة أشهر أو لعام أو لعامين في ضرورة الحصول على بصمة صوت وصورة للعمالة فوق 15 عام في نظام أبشر التابع لوزارة الداخلية.