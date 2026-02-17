الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 08:15 صباحاً - ما هي الاوراق المطلوبه لعمل جواز سفر لطفل رضيع 1447 في السعودية

يعد جواز السفر هو من المستندات الخاصة لأي شخص وهو الوسيلة الوحيدة للسفر بين البلاد، لذلك يتساءل المواطنين ما هي الاوراق المطلوبة لعمل جواز سفر لطفل رضيع 1447 في المملكة السعودية، وهي ليست متشابهة مع أوراق إصدار الجواز للأشخاص البالغين، لمعرفة كافة المعلومات عبر جريدة لحظات نيوز، إليكم ما هي الاوراق المطلوبة لعمل جواز سفر لطفل رضيع.

يوجد بعض الأوراق والإجراءات المطلوبة لاستخراج جواز سفر للرضع السعوديين، وهذه الأوراق تتمثل في الآتي:

من الضروري إحضار بطاقة أصلية للعائلة وتقديمها للموظف المسؤول.

لابد من تقديم صورتين للطفل مقاس 4x

إصدار صورة البطاقة العائلية مع تأكيد أن طفل مضافين لها.

لابد من تسديد رسوم استخراج جواز السفر، 300 ريال سعودي لا غير.

إذا كان ولي الأمر مسجل في نظام أبشر، فيجب عليه الحضور للتوقيع على الوثائق.

إذا كان ولي الأمر متوفي، فيجب تقديم صك شرعي للوالي الحالي.

كتابة البيانات المطلوبة في الاستمارة في السفارة، وذلك باللغة العربية والإنجليزية.

كيفية استخراج جواز سفر لطفل رضيع في السعودية

يعد جواز السفر من المستندات التي لابد من المسافر إن يكون حاملها، حيث يوجد به الكثير من البيانات الشخصية التي تدل على هوية المسافر، سوف نتبين معًا ما هي طريقة استخراج جواز سفر لرضيع في المملكة العربية السعودية في الآتي:

اذهب إلى الموقع الرسمي للمنصة الإلكترونية أبشر ” من هنا “.

اضغط على كلمة أفراد.

ادخل اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور، ذلك لعملية تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول بها الكود.

اضغط على دليل الخدمات.

انقر على أيقونة الجوازات.

اضغط على كلمة إصدار جواز سفر لمن هم تحت ال 15 سنة.

اضغط على كلمة التالي.

من الضروري تحديد الطفل المراد استخراج جواز السفر له.

اضغط على كلمة أوافق على الشروط والأحكام.

اكتب بيانات الطفل التي تود استخراج جواز السفر له.

انقر على كلمة التالي.

يتم مراجعة الطلب من قبل الموظفين والتأكد من البيانات.

يعتبر جواز السفر للأطفال من أهم المستندات التي لابد من استخراجها، لذلك لسبب قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية تسهيلًا على مواطنيها.