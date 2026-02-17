شروط استخراج جواز سفر للاطفال 1447 في السعودية لمن ليس لديهم بصمة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 07:09 صباحاً - ما هي شروط استخراج جواز سفر للأطفال؟ ما هي رسوم إصدار جواز سفر للأطفال؟ وزارة الداخلية تتيح الكثير من الخدمات الإلكترونية، وواحدة من تلك الخدمات هي استخراج جواز سفر للأطفال، لذلك من خلال السطور التاليةو عبر موقع لحظات نيوز نتعرف على شروط الإصدار وباقي تفاصيل الخدمة.

شروط استخراج جواز سفر للأطفال

تقدم وزارة الداخلية السعودية خدمة إصدار جواز سفر لكل طفل أقل من 12 عام، ويمكن لكل ولي أمر اصدار جواز سفر لأبنائه، لكن هذا يكون من خلال بعض الشروط وهي:

ولي الأمر يكون له عنوان وطني مسجل في نظام البريد السعودي حتى يتم إرسال جواز السفر عليه. الطفل يكون عمره أقل من 12 عام. إصدار الجواز لمدة لا تتجاوز 5 سنوات. الطفل لا يكون لديه بطاقة هوية وطنية. يتم دفع الرسوم المطلوبة التي تتناسب مع مدة الصلاحية. الطفل يكون داخل الأراضي السعودية. الطفل لا يكون له جواز سفر. الطفل يجب أن يكون على قيد الحياة.

رسوم إصدار جواز سفر للأطفال

تصل قيمة رسوم إصدار جواز السفر للأطفال هي 300 ريال سعودي، ويمكن لكافة المواطنين دفع كافة الرسوم إلكترونيًا من خلال نظام سداد الذي يتبع البنك المركزي.

طريقة إصدار جواز سفر للأطفال

كثير من الناس يبحثون عن طريقة من أجل إصدار جواز سفر للأطفال أقل من 12 عام بدلًا من إهدار الوقت في المكاتب الحكومية، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع أبشر التابع إلى المملكة العربية السعودية “من هنا“. الضغط على بوابة الأفراد. تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر. إضافة رمز التحقق الذي تم إرساله على الجوال. الضغط على خانة تسجيل الدخول. النقر على خانة دليل الخدمات. الضغط على خدمات الجوازات من القائمة الجانبية. الكبس على خانة إصدار الجواز لمن أقل من 12 عام. الاطلاع على كافة الشروط والأحكام التي تضعها الدولة وبعد ذلك الموافقة عليها. كتابة المعلومات المطلوبة في النموذج البيانات. إدراج صورة شخصية للطفل. الضغط على خانة “تأكيد”. النقر على إرسال الطلب.

مدة استخراج جواز السفر للأطفال

المديرية العامة للجوازات في وزارة الداخلية قررت أن مدة استخراج جواز السفر من 3 إلى 4 أيام، ويبدأ حساب المدة منذ ملئ الطلب إلكترونيًا، لكن لا يتم استلامه إلا بعد تسديد كافة المخالفات المرورية على ولي الأمر.

المملكة العربية السعودية تعمل على توفير كافة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وهذا يوفر على المواطنين والموظفين الكثير من الوقت، لذلك يمكنهم استثمارهم في العديد من المجالات الأخرى، وهذا على المدى البعيد يفيد الاقتصاد السعودي