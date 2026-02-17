الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 07:09 صباحاً - في إطار التعرف على ترقية الفرسان من الزرقاء إلى فضية 1447 كيف تتم، نجد أن برنامج فرسان هو من أهم الخدمات التي تقوم المملكة العربية السعودية بتقديمها للمسافرين على الخطوط الجوية الخاصة بها، ويمكن من خلال هذا البرنامج الحصول على الأميال واستبدالها بالمكافآت، فمن خلال جريدة لحظات نيوز سنعرف كيف تتم ترقية الفرسان من الزرقاء إلى فضية.

ترقية الفرسان من الزرقاء إلى فضية 1447 كيف تتم

إن أصحاب العضوية الفضية يحصلون على المزايا التي يحصل عليها أصحاب العضوية الزرقاء، هذا بالإضافة إلى العديد من المزايا الإضافية التي يتم الحصول عليها عند الطيران على متن الخطوط الجوية السعودية.

ولكي يتم الترقية من العضوية الزرقاء إلى الفضية يجب أن يتم اكتساب 25,000 ميل من أميال مستوى العضوية، أو القيام ب 20 رحلة دولية خلال سنة ميلادية واحدة، ولكي يتم الحفاظ على مستوى العضوية يجب أن يتم إكتساب 20,000 ميل من أميال مستوى العضوية أو القيام ب 15 رحلة دولية خلال سنة ميلادية واحدة، بالإضافة إلى أن العضوية الفضية تتميز بمجموعة من المميزات التي تتمثل في الآتي:

السماح بحمولة حقائب إضافية بما لا يزيد عن 32 كيلو جرام.

عند السفر مع إحدى شركات الطيران الشريكة يحصل المستفيد على 25% أميال إضافية.

الاهتمام بالحقائب بشكل خاص في درجة رجال الأعمال.

الأولوية في صفوف الدخول إلى الطائرة في درجة الأعمال.

إمكانية الحصول على نشرات إخبارية بشكل دوري.

يمكن الدخول إلى صالات رجال الأعمال في المطارات مع ثلاثة من أفراد العائلة.

يكون الأولوية في الحجز على قوائم الانتظار.

الأولوية في إجراء المكالمات الهاتفية مع خدمة العملاء.

مميزات مستوى الفرسان الأزرق

العضوية الزرقاء هي بطاقة المستوى الأول التي يحصل عليها العميل بشكل مباشر بعد أن ينضم إلى برنامج الفرسان، فهذه البطاقة لها العديد من المميزات التي سنتعرف عليها من خلال الآتي:

يمكن استخدام الأميال التي تم الحصول عليها في أي وقت.

يتم احتساب الأميال من حجز أفراد العائلة.

الأولوية في قوائم الانتظار.

كسب أميال العضوية.

الأولوية في الانتظار بصالات المطارات.

القيام بحجز رحلة طيران عن طريق خدمة عملاء برنامج فرسان.

مميزات مستوى الفرسان الذهبي

إن أعضاء الفرسان الذهبي يتمتعون بمميزات أعضاء الفرسان الأزرق والفضي، بالإضافة إلى مميزات أخرى سنتعرف عليها من خلال الآتي:

يحصل العميل على نسبة 50% أميال مكافآت إضافية.

الاهتمام بالأمتعة والحقائب في منصة الدرجة الأولى.

الأولوية في صفوف الدخول إلى الطائرة في الدرجة الأولى.

إمكانية الدخول مع ثلاثة أفراد من العائلة وضيف واحد إلى صالات رجال الأعمال في المطارات.

إنهاء الإجراءات بشكل سريع من منصة الدرجة الأولى.

الأولوية في الصعود على متن الطائرة.

الأولوية في الحجز على قوائم الانتظار.

الحصول على أميال مكافآت الفرسان.

ترقية الفرسان من الزرقاء إلى فضية 1447 كيف تتم، هذا ما تم التعرف عليه من خلال الفقرات السابقة، حيث إن برنامج فرسان يقدم مجموعة متميزة من البطاقات التي توفر السفر المميز على متن الرحلات السعودية وسكاي تيم.