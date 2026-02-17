حجز طيران من الرياض الى جدة 1447 أفضل الأسعار والعروض من مختلف الشركات

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 07:09 صباحاً - يرغب الكثير من الأشخاص في حجز طيران من الرياض الى جدة لكن لا يعرفون كيفية إجراء عملية الحجز إلكترونيًا وكذلك أي الشركات هي الأفضل، هذا وتمتلك المملكة العربية السعودية العديد من الشركات المتميزة في هذا المجال، ومن ثم سنقوم عبر موقع لحظات نيوز التعرف على أفضل الأسعار والعروض من مختلف شركات الطيران.

حجز طيران من الرياض الى جدة

إن السفر من مدينة الرياض إلى نظيرتها جدة من أكثر الرحلات الرائجة داخل المملكة العربية السعودية، والتي يُفضل الكثير من الناس أن يقوموا بها جويًا، ومن ثم نشير إلى طريقة حجز تلك الرحلة وذلك بالطرق الآتية:

حجز رحلة طيران من السعودية

تعتبر شركة الخطوط السعودية من أوائل وأهم شركات الطيران على صعيد المملكة العربية السعودية، والتي توفر الرحلات الداخلية التي يمكن الاطلاع على عروضها من خلال موقعها الإلكتروني وعليه أيضًا يمكن حجزها الرحلات بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الخطوط السعودية “من هنا“. التوجه إلى نافذة حجز الرحلات من الصفحة الرئيسية. اختيار احجز. تحديد نوع الرحلة هل هي؛ رحلة متعددة الوجهات ذهاب وعودة، ذهاب فقط. اختيار مدينة الرياض من خانة نقطة الانطلاق، ومدينة جدة من خانة نقطة الوصول. تحديد تاريخ السفر والعودة. إدخال العدد الإجمالي للمسافرين. اختيار درجة الرحلة المرغوبة. بعد إدخال كافة البيانات الأساسية الخاصة بالرحلة يتم تدوين طرق التواصل الممكنة مع الركاب. الاطلاع على الرسوم ومن ثم سدادها بالطريقة المناسبة مثل؛ سداد أو مدى. يتم استقبال رسالة تأكيد الحجز على رقم الجوال وكذلك البريد الإلكتروني.

حجز رحلة طيران من فلاي ناس

شركة الطيران التالية التي يمكن حجز رحلة من الرياض إلى جدة من خلالها هي فلاي ناس، والتي تتميز بتوفيرها لعروض جيدة يمكن معرفتها من موقعها الإلكتروني وكذلك منه يتم الحجز وذلك بتنفيذ كلٍ من الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع شركة فلا ناس “من هنا“. من الواجهة الرئيسية يتم تحديد نوع الرحلة ذهاب فقط، ذهاب وعودة وغيرها. اختيار نقطة المغادرة الرياض، ونقطة الوصول جدة. تحديد تاريخ السفر من قائمة المواعيد المتاحة. اختيار عدد المسافرين. تحديد نوع العملة المرغوب الدفع بها. النقر على البحث حيث يتم الانتقال إلى قائمة الرحلات المتاحة بالأسعار التفصيلية لكل رحلة. يتم اختيار الرحلة المناسبة وإجراء سداد رسوم الرحلة وتأكيد الحجز.

بهذا القدر نكون قد عرضنا طريقة حجز طيران من الرياض الى جدة وذلك من خلال مجموعة من الشركات الرائدة في مجال الطيران داخل المملكة العربية السعودية والتي يمكن التعامل معها والحصول على خدماتها المتميزة.