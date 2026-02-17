اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في الإمارات وكل أنحاء العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في دولة وكل أنحاء العالم.

 

وقال سموه عبر منصة إكس: "أهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في دولة الإمارات وكل أنحاء العالم، متمنياً لهم السعادة وأن يكون العام الجديد عام سلام واستقرار وازدهار في العالم أجمع".

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed)
