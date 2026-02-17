الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 09:03 صباحاً - هل يمكنني تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة 1447 ؟

نظرًا لتوفير المملكة العربية السعودية للعديد من الخدمات المتميزة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها يبحث معظم الزائرين والوافدين الجدد إن لم يكن جميعهم عن إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في المملكة العربية السعودية من أجل الاستقرار والعمل فهل يمكن ذلك؟ من خلال موقع لحظات نيوز سنتعرف على إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة.

هل يمكنني تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة 1447؟

بحثًا عن الاستقرار والحياة الهادئة والعمل الجيد يلجأ العديد من الأشخاص الزائرين في المملكة العربية السعودية إلى تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة إقامة وهو ما توفره وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

حيث تسمح وزارة الخارجية بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة وذلك بعد توافر بعض الشروط اللازمة وكذلك استيفاء الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التحويل، وفيما يلي نوضح لكم طريقة تحويل التأشيرة:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أبشر “من هنا“. الضغط على أبشر أفراد. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. اختيار دليل الخدمات. الضغط على خدمات الجوازات. الضغط على تواصل. النقر على أيقونة طلب جديد. اختيار قسم خدمات التابعين والمكفولين. اختر خدمة تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة. رفع كافة المستندات اللازمة.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

المستندات المطلوبة لتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

حددت وزارة الخارجية عدد من الأوراق الرسمية التي يجب إرفاقها أثناء تقديم الطلب على منصة أبشر الرقمية والتي تتمثل فيما يلي:

صورة من الهوية الوطنية أو إثبات الشخصية للزائر.

إرفاق صورة التأشيرة الخاصة بدخول الوافد.

توفير صورة من جواز السفر للوافد على أن يكون ساري الصلاحية.

إحضار كارت الأسرة في حالة كان الوافد رب أسرة.

مستند التعريف بالراتب والقدرة المالية على الإنفاق في المملكة العربية السعودية.

يعمل نظام أبشر ووزارة الخارجة على دراسة الطلب بتحويل التأشيرة من زيارة إلى إقامة ويتم الرد في خلال أسبوعين كحد أقصى.

شروط تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

وفرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية إمكانية تحويل الزائر لتأشيرة الزيارة إلى إقامة وذلك وفقًا لبعض الشروط التي يجب الالتزام بها لإتمام عملية تحويل التأشيرة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

وجود كفيل أو ضامن سعودي الجنسية.

الرابط بين الكفيل والزائر سواء بعلاقة أسرية أو علاقة عمل.

أن يقوم الزائر بتقديم كافة المستندات المطلوبة للجهات المختصة.

تقديم طلب تحويل التأشيرة إلى وزارة الخارجية.

اجتياز الفحص الطبي في أحد المراكز المعتمدة في المملكة العربية السعودية وإثبات عدم وجود أي مشكلات صحية أو أمراض معدية.

أن يقوم الزائر بسداد كافة الرسوم المقررة على تحويل التأشيرة.

وفيما يخص رسوم تحويل التأشيرة من زيارة إلى إقامة فقد أشارت وزارة الداخلية إلى أن أسعار تحويل التأشيرة مختلفة، حيث تختلف أنواع الإقامة المتاحة في المملكة العربية السعودية لذلك فإن الرسوم المستحقة لكل إقامة مختلفة ويقوم الزائر باختيارها شخصيًا.