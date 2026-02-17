تعرف معنا على مميزات بطاقة سقنتشر الإنماء  1447 وخطوات الحصول عليها

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 09:03 صباحاً - يقدم بنك الإنماء العديد من البطاقات المصرفية، ويمكن القول إن مميزات بطاقة سجنتشر الإنماء تجعلها واحدة من البطاقات الائتمانية المميزة التي يمكن أن يحملها الأفراد، حيث تقدم هذه البطاقة خيارات تمويلية مريحة والكثير من المميزات الأخرى، وسنستعرض في هذا المقال من خلال موقع لحظات نيوز تلك المميزات، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة للحصول عليها.

مميزات بطاقة سقنتشر الإنماء

بطاقة سيجنتشر الإنماء تُقدم مجموعة مميزة من الخدمات والمزايا لحامليها، تشمل هذه المزايا:

الوصول إلى أكثر من 1000 صالة VIP في مطارات مختلفة حول العالم، مما يوفر لحامل البطاقة تجربة سفر مريحة ومرموقة.

الحصول على 30,000 نقطة في برنامج مزايا الإنماء عند استخدام البطاقة لأول مرة، مما يمنح العميل فرصة للاستفادة من مكافآت قيمة.

عدم وجود رسوم لتجديد البطاقة، مما يسهل على العميل الاستمتاع بالخدمات دون تكلفة إضافية.

سهولة إضافة البطاقة إلى المحافظ الإلكترونية مثل Apple Pay، واستخدامها بشكل مريح في عمليات الدفع الإلكتروني.

إمكانية سحب نقدي يصل إلى 30% من الحد الائتماني للبطاقة من أجهزة الصراف الآلي.

الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع العمليات المالية والمعاملات التي تتعلق بالبطاقة.

توفير نسبة ربح تنافسية تبلغ 1.9% كحد أدنى للرصيد على البطاقة.

بفضل هذه المزايا، تعتبر بطاقة سيجنتشر الإنماء خيارًا متميزًا للعملاء الباحثين عن تجربة مصرفية مميزة تلبي احتياجاتهم بكفاءة وراحة.

خطوات الحصول على بطاقة سقنتشر الإنماء

للحصول على موافقة بطاقة الإنماء سيجنتشر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة صفحة تقديم الطلب على الموقع الرسمي لبنك الإنماء مباشرة عبر الرابط المخصص “من هنا“. إدخال معلوماتك الشخصية بعناية، بما في ذلك الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي أو رقم الإقامة للمقيم. تقديم معلومات حول العمر وجهة العمل الحالية. ذكر مبلغ الراتب الشهري الذي تستلمه ورقم الجوال الخاص بك. اختيار وقت مناسب للاتصال بك من قبل ممثل بنك الإنماء لإعلامك بالموافقة على طلبك. الموافقة على الشروط وإجراء اختبار الروبوت عند الضرورة. النقر على زر التسجيل لإرسال طلبك.

باتباع هذه الخطوات وتقديم المعلومات المطلوبة بدقة، يمكن للعميل الحصول على موافقة بطاقة الإنماء سيجنتشر بكل سهولة ويسر.

كم رصيد بطاقة سيجنتشر الإنماء؟

رصيد بطاقة سيجنتشر الإنماء يصل إلى 10,000 ريال سعودي، وهذا الرصيد يمكن سداده خلال فترة تصل إلى شهرين، يعني ذلك أن العميل الذي يمتلك بطاقة سيجنتشر يمكنه القيام بعدد من المشتريات والمعاملات المالية دون الحاجة إلى دفع المبلغ كاملاً على الفور.

هذا يمنح العميل مرونة كبيرة في إدارة أموره المالية والتعامل بكل يسر وسهولة، إضافة إلى ذلك، فإن عدم فرض فوائد إضافية على المبلغ المستخدم خلال هذه الفترة يجعل البطاقة ميسرة واقتصادية، بالتالي، يمكن للعملاء الاستفادة القصوى من بطاقة سيجنتشر الإنماء، لتلبية احتياجاتهم المالية بكل سهولة ويسر.

بختام هذا المقال عرضنا مميزات بطاقة سقنتشر الإنماء، نجد أن بطاقة سجنتشر الإنماء تقدم مجموعة من المزايا والخدمات المتميزة لحامليها، سواء كنت بحاجة إلى السفر بسهولة والوصول إلى صالات كبار الشخصيات في المطارات، أو تحقيق توفير إضافي على مشتريات، أو استخدامها كوسيلة لتمويل احتياجاتك، وغيرها.