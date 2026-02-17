المستندات المطلوبه للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 09:03 صباحاً - يقدم الديوان الملكي السعودي مساعدات مالية للمواطنين السعوديين الذين يواجهون ظروفًا صعبة. تختلف المستندات المطلوبة للحصول على المساعدة المالية حسب نوع المساعدة المطلوبة. ومع ذلك، هناك بعض المستندات الأساسية التي يجب تقديمها في جميع الحالات. لذلك يتم عرض ذلك عبر موقع لحظات نيوز .

المستندات المطلوبة للحصول على مساعدة مالية

للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي عليك التقدم بمستندات أساسية مطلوبة من أجل الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي 1447، ونذكرها لكم فيما يلي:

صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر

صورة من صك الملكية (في حالة طلب مساعدة سكنية)

صورة من السجل التجاري (في حالة طلب مساعدة تجارية)

صورة من شهادة الميلاد (في حالة طلب مساعدة تعليمية)

صورة من شهادة الزواج (في حالة طلب مساعدة اجتماعية)

صورة من شهادة الوفاة (في حالة طلب مساعدة اجتماعية)

صورة من تقرير طبي موثق من جهات طبية معتمدة (في حالة طلب مساعدة طبية)

صورة من كشف حساب بنكي

ذلك وعليك بزيادة بعض المستندات الإضافية المطلوبة على حسب نوع المساعدة المطلوبة:

في حالة طلب مساعدة سكنية:

صورة من قرار الإزالة أو الإخلاء

صورة من عقد الإيجار

صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه

في حالة طلب مساعدة تجارية:

صورة من الميزانية العمومية

صورة من قائمة الدخل والمصروفات

صورة من الضرائب المدفوعة

في حالة طلب مساعدة تعليمية:

صورة من كشف الدرجات.

صورة من شهادة القبول الجامعي.

صورة من فاتورة الرسوم الدراسية.

في حالة طلب مساعدة اجتماعية:

صورة من تقرير اجتماعي من الجهات المختصة

كيفية تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1447:

هناك ثلاث طُرق يمكن من خلالهم تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي، وهم:

التقدم بطلب إلكترونيًا من خلال موقع الديوان الملكي. القيام بإرسال الطلب مكتوبًا إلى الديوان الملكي. أو الاتصال بالديوان الملكي على الرقم المجاني 8001249999

شروط التقديم على طلب مساعدة مالية

توجد عدة شروط يجب الإيفاء بها حتى يستطيع الفرد التقديم على مساعدة مالية، نذكرها لكم فيما يلي:

يجب أن يكون الشخص المستفيد مسجلاً لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته بالكامل.

تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقات.

ألا يتخطى معدل دخل المستفيد في الشهر 4000 ريال سعودي.

لا تتجاوز فترة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو المرافق الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام الواحد.

أن يكون المستفيد مقيماً في المملكة إقامة مستمرة ودائمة.

ألا يكون أي من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة.

يجب ألا يتعدى عمر المستفيدين وقت حدوث الإعاقة 60 عامًا.

يشترط أن يكون سعودي الجنسية، أو يكون من إحدى القبائل النازحة ولديه هوية سارية المفعول.

الديوان الملكي هو جهاز حكومي سعودي، مختص بالإشراف على جميع الأمور المالية والإدارية للدولة، يقوم الديوان بتقديم عدة مساعدات مالية للمواطنين السعوديين الذين يواجهون ظروفًا صعبة، ولا يستطيعون الاعتماد الكلي على دخلهم إن توفر.