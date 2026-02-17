الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةهل العطور مسموح في الخطوط السعودية 1447 وما هي الأشياء المسموح حملها معك في الطائرة؟

هل العطور مسموح في الخطوط السعودية 1447 وما هي الأشياء المسموح حملها معك في الطائرة؟

يسأل بعض المسافرين عن هل العطور مسموح في الخطوط السعودية وما هي الأشياء المسموح حملها معك في الطائرة؟، حيث تضع شركة الخطوط السعودية العديد من الضوابط المتعلقة بالأمتعة والمواد التي يحظر ويسمح حملها في الطائرة، وسوف نعرض عبر جريدة لحظات نيوز هل يمكن حمل العطور في الخطوط السعودية.

هل العطور مسموح في الخطوط السعودية

الخطوط السعودية هي شركة الطيران الوطنية السعودية التي تتخذ من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مركزًا رئيسيًا، وتمتلك العديد من الفروع في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

تضع الخطوط السعودية العديد من الشروط والضوابط التي تتعلق بالأغراض التي يتم نقلها على الطائرة مع المسافر، حيث توجد العديد من الأشياء التي يحظر حملها في الطائرة والتي منها العطور والتي يمنع حملها في الحقائب السفر الكبيرة، ويسمح بها فقط في الحقيبة اليدوية.

وما هي الأشياء المسموح حملها معك في الطائرة

من الجدير بالذكر أن شركة الخطوط السعودية تفتح المجال إلى المسافرين إلى حمل الأغراض والأمتعة والأشياء المصرح حملها في الطائرة، وهي أي أمر بخلاف المواد المحظورة مثل:

معطف.

كاميرا صغيرة.

غطاء.

جلب كرسي متحرك ل ذوي الاحتياجات الخاصة.

حقيبة للرضع.

عربة أطفال قابلة للطي لوضعها على الرف في حالة الحاجة.

حقيبة يد خاصة بالسيدات.

الممنوعات في الطائرة السعودية

في صدد الحديث عن هل العطور مسموح في الخطوط السعودية، يجب الاطلاع على الأشياء التي تمنع في الطيران السعودي والتي تتمثل في النقاط التالية:

السوائل مثل العطور.

المواد الكيميائية وأي مادة غير معروفة أو مجهولة المصدر سواء صلبة أو سائلة.

مشروبات الكحول بأنواعها وأحجامها.

المواد الغذائية من المشروبات والأطعمة التي قد تتعرض للتلف.

منتجات المكياج، المرطبات والصابون إلا للاستخدام الشخصي.

الأجهزة الطبية غير المصرح بها من إدارة الأغذية والعقاقير

الألماس الخام.

منتجات الوقود أو مشتقاتها من الديزل أو البنزين.

الولاعات، الكبريت أو أي مادة للإشعال.

الأسلحة النارية سواء الحقيقة أو الألعاب.

البطاريات التالفة وطفايات الحرائق.

المواد القابلة للاشتعال والألعاب النارية.

أفلام أو صور مصنفة تحت المنتجات الإباحية.

السجائر الإلكترونية وما يتعلق بها من اكسسوارات وسوائل مثل النيكوتين السائل، مسموح بالجهاز الخاص بها فقط في الحقائب اليدوية دون استخدامها.

المواد السياسية أو المخالفة للشريعة الإسلامية.

الأدوية الطبية الموصوفة.

سبراي أو رذاذ الحماية المصنوع من التوابل أو الفلفل.

أجزاء الحيوانات أو أجسام الحيوانات النافقة.

المبيدات الحشرية أو المنتجات المبيدة للفطريات.

عينات المعامل والمختبرات أو الأعضاء البشرية.

تضع الخطوط السعودية العديد من الضوابط والقوانين التي تتعلق بالمواد التي يتم حملها في الطائرة، حيث يجب الالتزام بكافة الضوابط الموضوعة من قبل المسافر لتفادي الغرامات والعقوبات.