سعر الفضة يفقد الزخم وتبقى تحت ضغط فني – توقعات اليوم – 17-02-2026

مدد سعر سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (4200) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما أكسب السهم زخماً إيجابياً متزايداً أدى به إلى تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ليعزز من سيناريوهات تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 122.10 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 132.60 ريال، مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد