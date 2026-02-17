يمكنك الان ان تحجز تذاكر قطار الحرمين السريع الكترونيا من مكة للمدينة .. اتبع الخطوات

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 07:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةيمكنك الان ان تحجز تذاكر قطار الحرمين السريع الكترونيا من مكة للمدينة .. اتبع الخطوات

إن هيئة المواصلات في السعودية قد أعلنت عن الخدمة الإلكترونية الجديدة حجز تذاكر قطار الحرمين السريع من مكة للمدينة، والتي قد جاء عنها زمرة من الاستفسارات لأنها سوف تسهل العديد على المواطنين في السعودية من الإجراءات الحكومية، لذا نتناول عبر جريدة لحظات نيوز حجز موعد قطار الحرمين السريع، وأسعار حجز قطار الحرمين.

حجز تذاكر قطار الحرمين السريع من مكة للمدينة

إن وزارة المواصلات داخل السعودية واحدة من الوزارات التي تعمل على تطوير العديد من الآليات لكي تسهل على المواطنين في كثير من الإجراءات، حيث إنها تقدم الخدمات الرقمية التي يمكن من خلالها حجز تذاكر قطار الحرمين السريع من مكة للمدينة: يمكن القيام بها إلكترونيًا عن طريق تطبيق الخطوات الآتية:

قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني قطار الحرمين السريع “من هنا“. قم باختيار حجز جديد قطار الحرمين حجز تذاكر. حدد مسار الرحلة (ذهاب فقط، أو ذهاب وعودة). ثم اختر محطة الانطلاق من خلال القائمة في أيقونة من المحطات المتاحة: (محطة مكة المكرمة، أو محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أو محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، محطة المدينة المنورة). ثم قم بتحديد محطة الوصول من قائمة إلى. ادخل موعد وتاريخ السفر في خانة متى السفر. حدد عدد الركاب من الضيوف. اختر نوع الدرجة الاقتصادية في الركوب. اضغط على استمر. ادخل بيانات الركاب. املأ بيانات الدفع. اختر دفع.

سوف يتم ارسال رسالة نصية إلى جوال الراكب تحتوي على كافة تفاصيل الرحلة كاملةً.

أسعار حجز قطار الحرمين السريع

إن قطار الحرمين السريع واحد من ضمن أفضل المشروعات التي تم القيام بها، وذلك لأنها توفر وقت الكثير من المواطنين، ويعتبر سعر التذكرة مناسب بالنسبة إلى ما يحتوي عليه من تقنيات وآليات حديثة، حيث إن قد تداولت الاستفسارات عن أسعار حجز قطار الحرمين السريع التي تتألف مما يلي:

سعر التذكرة من مكة إلى المدينة المنورة درجة رجال الأعمال 250 ريال سعودي، والدرجة الاقتصادية 150 ريال.

التذكرة من مكة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في درجة رجال الأعمال سعرها 110 ريال، والدرجة الاقتصادية 85 ريال سعودي.

سعر التذكرة من مكة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي 75 ريال سعودي لدرجة رجال الأعمال، والدرجة الاقتصادية 60 ريال.

التذكرة من المدينة المنورة إلى مكة سعرها 250 ريال لدرجة رجال الأعمال

والدرجة الاقتصادية 150 ريال سعودي.

سعر التذكرة من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى المدينة المنورة 150 ريال سعودي في درجة رجال الأعمال، و100 ريال في الدرجة الاقتصادية.

التذكرة من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي سعرها 65 ريال في درجة رجال الأعمال، وفي الدرجة الاقتصادية 50 ريال سعودي.

سعر التذكرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى المدينة المنورة في درجة رجال الأعمال 200 ريال سعودي درجة ، و120 ريال سعوديا في الدرجة الاقتصادية.

شروط ركوب قطار الحرمين السريع

إن قبل أو بعد القيام بالحجز في قطار الحرمين السريع في السعودية يجب على الركاب بالالتزام بكافة التعليمات والإرشادات التي تم الإعلان عنها، وذلك لكيلا يتعرض الراكب إلى الوقوع في مشكلةً ما، حيث يجب على الراكب الالتزام بشروط ركوب قطار الحرمين السريع التي تتمثل فيما يلي:

ألا يقوم المسافر بالسفر إلى محطات مختلفة عن المحددة والمتاحة.

عدم ركوب القطار أو النزول منه خلال تحركه أو خارج المناطق المحددة لذلك الغرض.

ألا بتأخر الراكب عن موعد القطار في محطة المغادرة أو أثناء الرحلة، وإلا سوف يتم إلغاء التذكرة ولا يحق للراكب الحصول على قيمة التذكرة.

التزام الأدب والسلوك الجيد أثناء الرحلة.

إن في الختام يمكن الآن الحجز بكل سهولة في قطار الحرمين السريع في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن قمنا بعرض طريقة الحجز، وما يتعلق بها من أسعار الرحلة، وشروط الحجز في القطار.