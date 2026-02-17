الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – توقعات اليوم – 17-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-17 03:10AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

هبط سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تأثره في وقت سابق بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

