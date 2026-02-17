سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – توقعات اليوم – 17-02-2026

هبط سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تأثره في وقت سابق بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة.