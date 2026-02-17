الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:09 صباحاً - ما هي شروط الزواج من مقيمة 1447 في السعودية؟

كثر البحث عن شروط الزواج من مقيمة في السعودية، إذ يود العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية الزواج من المقيمات الأجانب، ولهذا تم وضع مجموعة من الشروط من أجل تقنين هذا الزواج، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنوضح لكم بشكل مفصل ما هي شروط زواج السعودي من مقيمه.

شروط الزواج من مقيمة في السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي لا بد من توافرها كي يتمكن المواطن السعودي الزواج من أجنبية مقيمة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي ذكره:

من الضروري أن يتراوح عمر المواطن السعودي ما بين 30 عامًا حتى 70 عامًا.

يتم الاستثناء من شرط العمر للمواطن المطلق أو الأرمل أو من يعاني من مرض أو عاهة، لا بد من اثبات ذلك بتقرير طبي من إحدى المستشفيات المعتمدة.

يكون الحد الأدنى لعمر الموطن 25 عامًا، في حلا وجود صلة قرابة بين الخاطب والخاطبة، ولكن لا بد من إثبات ذلك بمستند رسمي في المحكمة.

يشترط ألا يقل عمر المرأة الأجنبية عن 18 عامًا.

يجب أن يتم تقديم تقرير طبي يثبت عجز الزوجة عن أداء واجباتها الزوجية أو إصابتها بالعقم، وذلك من خلال إحدى المستشفيات الطبية المعتمدة.

إذا كان المواطن مطلق، لا بد من مرور مدة لا تقل عن ستة أشهر على تاريخ الطلاق.

من الضروري ألا يكون الرجل من ضمن الفئات غير المسموح لها بالزواج من أجنبية.

ينبغي أن يكون لدى المواطن السعودي شهادة ميلاد نظامية.

لا بد من حضور ولي أمر الخاطبة للموافقة على الزواج.

يشترط تقديم نسخة من وثيقة الإقامة السارية المفعول، وصورة من جواز السفر الساري المفعول، وشهادة ميلاد الخاطبة.

يجب على المواطن السعودي تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة للأرمل والمطلق، شهادة البحث عن زوجة سعودية ولم يجد، سجل الحاسب الآلي من الأحوال المدنية، ونسخة من شهادة آخر مؤهل دراسي، برنت من التأمينات الاجتماعية.

خطوات طلب الموافقة على زواج السعودي من أجنبية مقيمة

يمكنك تقديم طلب الحصول على الموافقة على زواج المواطن السعودي من امرأة أجنبية مقيمة في السعودية بشكل إلكتروني، وذلك من خلال منصة أبشر عبر اتباع الخطوات الآتية:

ادخل مباشرةً إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة أبشر “من هنا“. انتقي “خدمات أبشر أفراد”. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على علامة التبويب “تسجيل الدخول”. أدخل رمز التحقق من الهوية المرسل في رسالة نصية عبر الجوال المسجل في أبشر. انقر على زر “تسجيل الدخول”. من قسم خدماتي، قمّ بالضغط على قائمة “خدمات”. من هذه القائمة، اختر “الخدمات العامة”. اضغط على خيار “الرسائل والطلبات”. دوّن كافة البيانات المطلوبة منك في الحقول الفارغة. انقر على زر “إرسال”. انتظر حتى يتم دراسة الطلب؛ من أجل التحقق من مدى توافر الشروط وسيتم الرد عليك خلال مدة تتراوح ما بين شهر حتى ثلاثة أشهر.

في ختام المقال، نكون قد عرضنا لكم كافة شروط الزواج من مقيمة في السعودية، بالإضافة إلى كيفية تقديم طلب الحصول على الموافقة على هذا الزواج.