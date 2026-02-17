الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر المزيد من الإشارات السلبية – توقعات اليوم – 17-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-17 03:14AM UTC

صعد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة المقبلة، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب الزوج القادمة.

الكلمات الدلائليه
