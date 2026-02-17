الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 17-02-2026

2026-02-17 03:07AM UTC

2026-02-17 03:07AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليتخطى الزوج بهذا الهبوط دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط السلبي، ولكنه وصل للارتكاز إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما يعطي فرصة لإيجاد قاع صاعد جديد يتخذ منه الزوج قاعدة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، خاصة ويتعزز هذا السيناريو مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

