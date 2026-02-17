سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 17-02-2026

انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليتخطى الزوج بهذا الهبوط دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط السلبي، ولكنه وصل للارتكاز إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما يعطي فرصة لإيجاد قاع صاعد جديد يتخذ منه الزوج قاعدة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، خاصة ويتعزز هذا السيناريو مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.