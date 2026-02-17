الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 17-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الين يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 17-02-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الين يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 17-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 17-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-17 03:03AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً بتوارد إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق تشبع بيعي حاد، في محاولة من السعر لامتصاص هذا التشبع واستعادة بعض التوازن.

 

ورغم هذا التحسن المحدود لا تزال الصورة الفنية تميل للسلبية، في ظل استمرار تداول السعر دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير ويحدّ من فرص تحول هذا الارتداد إلى مسار إيجابي في الفترة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا