سعر الدولار مقابل الين يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 17-02-2026

تقدم قليلاً سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً بتوارد إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق تشبع بيعي حاد، في محاولة من السعر لامتصاص هذا التشبع واستعادة بعض التوازن.

ورغم هذا التحسن المحدود لا تزال الصورة الفنية تميل للسلبية، في ظل استمرار تداول السعر دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير ويحدّ من فرص تحول هذا الارتداد إلى مسار إيجابي في الفترة المقبلة.