الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:09 صباحاً - الجوازات السعودية تعلن عن شروط وإجراءات التجنيس 1447 الخطوات السهلة والشروط للمواليد والمقمين

الجوازات

أعلن اليوم مجلس الوزراء السعودي عن فتح باب التجنيس في المملكة العربية السعودية لعام 1447 هـ، وذلك وفقًا لشروط وإجراءات محددة وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أن الشروط اللازمة للحصول على الجنسية السعودية هي:

أن يكون المتقدم سعودي المولد أو مولدًا في المملكة العربية السعودية لأبوين غير سعوديين.

أن يكون المتقدم قد أقام في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية.

أن يكون المتقدم من المتمتعين بحسن السيرة والسلوك.

أن يكون المتقدم قادرًا على التكيف مع الحياة في المجتمع السعودي.

وتشمل الإجراءات اللازمة للحصول على الجنسية السعودية تقديم طلب إلى وزارة الداخلية السعودية، مرفقًا به المستندات والوثائق المطلوبة، والتي تشمل:

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من جواز السفر.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من عقد الزواج.

صورة من شهادة الطلاق (إن وجد).

صورة من شهادة الوفاة (إن وجد).

صورة من شهادة حسن السيرة والسلوك.

وسيتم البت في طلبات التجنيس من قبل لجنة مختصة في وزارة الداخلية السعودية , ويأتي قرار فتح باب التجنيس في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التنوع والاندماج في المجتمع السعودي.

أثار قرار فتح باب التجنيس في السعودية ردود فعل متباينة، حيث رحّب بعض المواطنين السعوديين بالقرار، بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم من أن يؤدي القرار إلى زيادة الضغوط على الموارد والبنية التحتية في البلاد.

ويرى بعض الخبراء أن قرار فتح باب التجنيس سيسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير المجتمع السعودي.

فيما يرى آخرون أن القرار قد يؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية في البلاد، وتفاقم أزمة الإسكان , وعلى أي حال، يبقى القرار قيد التنفيذ، وسيُنظر في آثاره على المجتمع السعودي على المدى الطويل.